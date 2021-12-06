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Жители Московской области спасли провалившегося под лед рыбака в деревне Чулпаново

Общество
Жители Московской области спасли провалившегося под лед рыбака в деревне Чулпаново
portal.petrozavodsk-mo.ru

Москва, 6 декабря. Прохожие вытащили из воды мужчину, который во время рыбалки провалился под лед. Инцидент произошел в деревне Чулпаново Домодедовского района. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным СМИ, в ночь на 6 декабря рыбака, оказавшегося в ловушке, заметили местные жители. Неравнодушные граждане сумели спасти мужчину и доставили на берег. На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего с переохлаждением. Другая информация о его состоянии пока не поступала.

В Новокузнецке сотрудники дорожной службы обнаружили опасную горку. Спуск с нее вел к проезжей части, из-за чего несовершеннолетние могли попасть под колеса автомобиля. Специалисты засыпали данный участок песчано-соляной смесью, сообщает A42.RU.

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