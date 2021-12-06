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ЕЦБ внесет коррективы в дизайн европейской валюты

Экономика
ЕЦБ внесет коррективы в дизайн европейской валюты
ФБА «Экономика сегодня»  /  Сергей Петров

Париж, 6 декабря. Впервые на денежных знаках Европейского союза могут появиться портреты известных персон, а также изображения настоящих памятников архитектуры. Об этом пишет французское издание Les Echos.

Европейский центральный банк работает в настоящее время над изменением внешнего вида валюты ЕС. Регулятор готовит масштабное обновление к 20-летнему юбилею создания евро, который состоится в первый день нового года.

Предполагается, что представители банка объявят о нововведениях в течение ближайшего времени. Известно, что ЕЦБ намерен соблюсти «географический, гендерный и исторический баланс между современными личностями и их предшественниками» на новых купюрах.

Если учесть потенциальные задержки, которые могут возникнуть во время дискуссий по поводу введения в оборот новых банкнот, соответствующие денежные знаки рискуют оказаться на руках европейцев только через несколько лет.

Сейчас изображенные на евро мосты, арки и здания являются собирательными образами наиболее ярких архитектурных стилей Европы, которые разрабатывались с учетом внешнего вида настоящих культурных объектов.

Подлинность бумажных банкнот в настоящее время можно проверить, используя специальные приложения на смартфонах, поделилась «лайфхаком» специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

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евросоюз евро ецб банкноты люди и памятники
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