Песков заявил о позитивном отношении Кремля к работе губернаторов во главе реготделений ЕР

Москва, 6 декабря. Кремль положительно относится к тому, что некоторые губернаторы возглавляют территориальные отделения партии «Единая Россия» (ЕР), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, «Единая Россия» является лидирующей партией, которая несет ответственность за большую часть происходящих в стране процессов.

«Относятся позитивно», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении представителей Кремля к работе губернаторов во главе региональных отделений политической силы.

Как стало известно ранее, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в Генсовет «Единой России». В списке из 170 членов Генерального совета ЕР он числится под номером десять.