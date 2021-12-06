Эфир: Эксперты разбирают резонансное заявление Блинкена о мирной миссии НАТО

Санкт-Петербург, 6 декабря. Эксперты и гости медиацентра «Патриот» обсуждают последнее резонансное заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о «оборонной» миссии Североатлантического альянса.

Власти США в очередной раз позволили себе выпад в адрес России. В прошлую пятницу, 3 декабря, американский госсекретарь Энтони Блинкен принял участие в конференции Reuters NEXT в рамках которой выступил с речью и заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину следует помнить, что Североатлантический альянс является, в первую очередь, «оборонным военным блоком» и не представляет угрозы для России. Позже Блинкена процитировал сайт Госдепа.

Доктор политических наук, эксперт Института Европейских исследований Стеван Гайич и другие эксперты обсуждают резонансное заявление Блинкена в студии медиацентра «Патриот».

Эксперты подняли вопрос, являлась ли в таком случае бомбардировка Югославии самообороной со стороны Североатлантического альянса, и какую угрозу для военного блока представляли Ирак и Сирия, где боевики получают неприкрытую поддержку со стороны Запада. Без острой критики не осталась и «мирная оборонная миссия» НАТО в Афганистане, где военная операция длилась 20 лет и привела к ровно противоположному результату.