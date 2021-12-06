Бригада Гезюбююка обслужит матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком обслужит матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и лондонским «Челси».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте о назначении бригады судей во главе с Сердаром Гезюбююком на игру «Зенит» — «Челси». Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет на петербургской «Газпром Арене» 8 декабря. Помогать Гезюбююку будут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер.

Игра в Петербурге начнется в 20:45 по московскому времени. Первый очный матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов заявился победой «Челси» с минимальным счетом. Единственный гол на 69-й минуте встречи забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Ранее «Зенит» ушел от поражения в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом». Встреча на «Газпром Арене» завершился со счетом 2:2.