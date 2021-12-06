Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 14:18
14:16
Общество
Защита Киркорова опровергла информацию о непогашенных штрафах у певца
14:15
Происшествия
Экс-завкафедрой челябинского вуза отправился в колонию за крупные взятки от студентов
14:13
Общество
Морозы до −60 градусов ожидаются в ближайшие дни в Якутии
14:13
Весь мир
Американист Домрин назвал главные темы на переговорах Путина и Байдена
14:13
Весь мир
Власти Израиля освободили арестованного в июле без суда и следствия палестинца
14:13
Весь мир
В Ричмонде окончательно демонтируют памятник генералу Роберту Ли
14:12
Политика
Украинская ясновидящая Цвылинив по воску предсказала досрочный уход Зеленского
14:10
Экономика
Продажи легковых автомобилей и LCV в России упали за ноябрь на 20,4%
14:10
Политика
Донбасс сегодня: Литва «помогла» ВСУ ржавыми патронами, солдаты Киева грабят магазины
14:06
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту задержки отправления поезда в Ленобласти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Кремле пообещали показать первые кадры встречи Путина и Байдена

Политика
В Кремле пообещали показать первые кадры встречи Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 декабря. Российский президент Владимир Путин не будет выступать с заявлением по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, разговор лидеров стран состоится 7 декабря по защищенной видеосвязи. Первые кадры беседы президентов потом будут показаны.

«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в рамках переговоров стороны обсудят активность НАТО, вопросы Украины, а также инициативу президента РФ о гарантиях безопасности.

Дмитрий Песков ранее рассказал о пресс-конференции Владимира Путина. По его словам, на мероприятии будет лимит в 500 человек.

Вернуться назад
Все новости / Политика / В Кремле пообещали показать первые кадры встречи Путина и Байдена
путин песков кремль байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать