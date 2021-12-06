В Кремле пообещали показать первые кадры встречи Путина и Байдена

Москва, 6 декабря. Российский президент Владимир Путин не будет выступать с заявлением по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, разговор лидеров стран состоится 7 декабря по защищенной видеосвязи. Первые кадры беседы президентов потом будут показаны.

«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в рамках переговоров стороны обсудят активность НАТО, вопросы Украины, а также инициативу президента РФ о гарантиях безопасности.

Дмитрий Песков ранее рассказал о пресс-конференции Владимира Путина. По его словам, на мероприятии будет лимит в 500 человек.