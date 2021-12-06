В Дубае прошел День Югры

Дубай, 6 декабря. На всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае прошел День Ханты-Мансийского автономного округа. Отдельным событием на площадке стало заседание «Инвестиционного клуба Югры — Ugra open for investors: Трансформация экономики в нефтегазовых регионах мира», сообщает портал Ugra-news.

«С президентом торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа и экспоцентра Шарджи Абдуллой Султаном Аль Оваис, ассистентом президента палаты Абделазизом Мухаммедом, управляющим партнером Phystech Ventures Данилой Шапошниковым обсудили совместную работу по организации бизнес-миссий в Югру и в эмират Шарджа, привлечение инвесторов в проекты автономного округа, в том числе участие в инвестиционном товариществе Терра ВС (венчур)», — рассказала об итогах дня губернатор Югры Наталья Комарова.

Еще одной важной темой на встрече стал поиск площадок для продвижения и реализации продукции производителей из ХМАО. Наталья Комарова рассказала, что на встрече удалось договориться о создании на территории ОАЭ площадки с представленными товарами из Югры и наметить пути и способы дальнейшего сотрудничества.

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