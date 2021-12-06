Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 15:47
15:47
Экономика
Минэкономики ФРГ назвало условие для запуска «Северного потока — 2»
15:45
Общество
Опубликовано пророчество афонского старца Стефана о сильном московском правителе
15:42
Технологии
«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой
15:42
Общество
Кировские врачи спасли 73-летнего мужчину после трех месяцев комы
15:38
Общество
Первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Хорватии
15:38
Экономика
Страны ЕС отобрали из хранилищ около четверти закачанного в 2021 году газа
15:37
Общество
Россия в 2022 году обновит классификатор болезней впервые за 30 лет
15:35
Политика
Журналисты «России-1» показали на видео подглядывающих за Путиным солдат
15:34
Происшествия
На Кубани мужчина зарубил топором слесаря и протащил на авто до оврага
15:32
Весь мир
Байден объявил траур в США из-за смерти республиканского лидера Боба Доула
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Дубае прошел День Югры
Общество
В Дубае прошел День Югры
Global Look Press  /  Su Xiaopo/XinHua

Дубай, 6 декабря. На всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае прошел День Ханты-Мансийского автономного округа. Отдельным событием на площадке стало заседание «Инвестиционного клуба Югры — Ugra open for investors: Трансформация экономики в нефтегазовых регионах мира», сообщает портал Ugra-news.

«С президентом торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа и экспоцентра Шарджи Абдуллой Султаном Аль Оваис, ассистентом президента палаты Абделазизом Мухаммедом, управляющим партнером Phystech Ventures Данилой Шапошниковым обсудили совместную работу по организации бизнес-миссий в Югру и в эмират Шарджа, привлечение инвесторов в проекты автономного округа, в том числе участие в инвестиционном товариществе Терра ВС (венчур)», — рассказала об итогах дня губернатор Югры Наталья Комарова.

Еще одной важной темой на встрече стал поиск площадок для продвижения и реализации продукции производителей из ХМАО. Наталья Комарова рассказала, что на встрече удалось договориться о создании на территории ОАЭ площадки с представленными товарами из Югры и наметить пути и способы дальнейшего сотрудничества.

Ранее ФАН приводил фрагменты выступления на «ЭКСПО-2020» главы Сбербанка Германа Грефа. Он оценивал перспективы российских ценных бумаг.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Дубае прошел День Югры
губернатор встреча югра комарова экспо-2020
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать