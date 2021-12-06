Лазарев вырвал у Кудрявцевой клок волос на съемках «Песни года»

Москва, 6 декабря. Известный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фрагмент съемок программы «Песня года», на котором он случайно вырвал клок волос у коллеги Леры Кудрявцевой.

Концерт «Песня года» записывали 4 декабря в Москве. Лазарев хотел поправить соведущей прическу и убрать желтый цветок, но вместо этого оконфузил блондинку у всех на глазах. У него в руке оказался пучок волос Кудрявцевой.

«Ой, чуть парик не слетел», — съязвил артист.

Prt Scr instagram.com / @lazarevsergey

Оба ведущих стали громко смеяться, согнувшись от хохота пополам. Тут же в зале послышались аплодисменты. Приободрившись, Лазарев продолжил шутить о волосах коллеги. Но та совершенно не обижалась, заметив, что «во всем виноват коронавирус», пишет «Газета.Ru».

Публикация почти за сутки набрала около 1,2 млн просмотров, под ней появилось множество комментариев пользователей.

«Импровизация получилась бомбическая, пример для многих ведущих»; «Лера, Сережа, вы такие позитивные, я вас просто обожаю»; «Некоторым бы поучиться. Случись такое, например, с Бузовой, верещала бы еще полгода из каждого утюга», — отреагировали фолловеры.

Ранее Лазарев показал своих подросших детей — Никиту и Аню. Вместе с наследниками исполнитель наряжал елку к Новому году.