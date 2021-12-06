«Яндекс. Музыка» определила самых популярных артистов 2021 года

Москва, 6 декабря. Певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн стали самыми популярными артистами 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс. Музыка».

Платформа выбрала не только главных артистов года, но и назвала победителей в других номинациях. Например, открытием года стала исполнительница хита «Стеклянная» GUMA. Звание «Прорыв года» досталось итальянской группе Maneskin, которая стала победителем Евровидения в 2021 году.

«По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, стал Моргенштерн, выпустивший двойной альбом Million Dollar: Happines и Business с участием Slava Marlow», — говорится в сообщении сервиса.

«Яндекс. Музыка» также указала на артистов, которым удалось дольше всех задержаться на вершине чарта. Это Galibri & Mavik, Эльдар Джарахов и Markul. При этом самым прослушиваемым треком стала композиция «Птичка» HammAli & Navai.

На днях итоги подвела платформа Spotify. Она указала, что самыми популярными артистами в России были Моргенштерн, Скриптонит и Kizaru.