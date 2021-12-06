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Киркорова могут арестовать из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 12:47
Шоу-бизнес
Киркорова могут арестовать из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 6 декабря. Народному артисту России Филиппу Киркорову грозит административный арест из-за неуплаты большого количества штрафов ГИБДД. Соответствующее заявление сделали в одном из судов Москвы.

В пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что Филиппа Киркорова могут действительно арестовать за уклонение от платы дорожных штрафов. В общей сложности на шоумена составлено несколько десятков протоколов.

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района г. Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях… в отношении Киркорова Филиппа», — цитирует РИА Новости заявление представителя пресс-службы суда.

Соответствующие заседания назначены на 14 декабря. По каждому из протоколов Киркорову грозит либо штраф, лидо административный арест на срок до 15 суток, либо исправительные работы на срок до 50 часов.

Филипп Киркоров в 2019 году попал в базу Федеральной службы судебных приставов из-за неоплаченных штрафов. Позднее артист закрыл задолженность. Летом стало известно, что счета певца частично заблокировала налоговая служба.

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ГИБДД арест киркоров штраф
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