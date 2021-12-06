Украина готовится к отправке 200 тысяч военнослужащих на границу с Россией

Киев, 6 декабря. Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, какова численность украинской армии, готовой атаковать Донбасс. Озвученная им численность составляет 200 тысяч военнослужащих, передает сетевое издание «Привет-Ростов.ру».

Украина неоднократно наносила удары по Донецкой и Луганской народным республикам. По информации наблюдателей ОБСЕ и российской разведки, у границ сосредоточена украинская военная техника и примерно половина армии.

Арестович упомянул об имеющемся резервном фонде армии. И хотя Россия не давала поводов к мобилизации, Украина готовится к атакам. Если ожидаемое вторжение не произойдет, страна может быть разрушена, резюмировал Арестович.

Ранее ФАН приводил мнение обозревателей американского издания Bloomberg. Они сомневаются в правдивости сообщений о подготовке Россией вторжения на Украину.