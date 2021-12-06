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Экс-девушка Дани Милохина высмеяла фигуристку Евгению Медведеву

Шоу-бизнес
Экс-девушка Дани Милохина высмеяла фигуристку Евгению Медведеву
instagram.com  /  @julia.gavrilina

Москва, 6 декабря. Бывшая возлюбленная блогера Дани Милохина Юлия Гаврилина сняла короткое видео на льду. Поклонники предположили, что девушка попыталась высмеять фигуристку Евгению Медведеву на фоне слухов о ее романе с тиктокером.

Долгое время Гаврилина делала вид, что не следит за жизнью бывшего бойфренда. Однако на днях знаменитость своеобразно отреагировала на слухи о личной жизни Милохина, записав короткое видео на льду. Девушка вышла на площадку в кроссовках и попыталась выполнить пируэты, а после начала делать тверк.

Выходку звезды интернета пользователи Сети восприняли неоднозначно. Многие из них тут же заявили, что блогер попыталась высмеять Медведеву, которой приписывают романтические отношения с Милохиным, пишет «Вечерняя Москва».

«Это элементарная ревность. Еще бы, ведь Женя — талантливая фигуристка, которую знает весь мир»;

«Явно троллит Милохина и Медведеву. Молодец, забавно получилось»;

«Вообще Юля постоянно кривляется, но вряд ли она просто так вышла на лед», — поделились интернет-пользователи.

Даня Милохин и Евгения Медведева вместе выступают на шоу «Ледниковый период». Пошли слухи, что у пары роман. Однако Медведева и Милохин опровергают это, заявляя, что они только друзья.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-девушка Дани Милохина высмеяла фигуристку Евгению Медведеву
медведева Милохин Гаврилина
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