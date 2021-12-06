Объем ФНБ сократился в ноябре на 58,7 млрд рублей

Москва, 6 декабря. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился за ноябрь на 58,7 млрд рублей и на начало декабря составил 13,886 трлн рублей, сообщил Минфин РФ.

По данным ведомства, размер ФНБ составляет 12,1% ВВП России. Как уточняется в сообщении, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено 38,5 млрд евро, почти 4,2 млн фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,7 млн китайских юаней, 405,7 тысяч килограммов золота и 251,2 млн рублей.

Центробанк ранее поддержал инициативу Минфина о повышении до 10% ВВП лимит накоплений ФНБ, сверх которого деньги Фонда можно будет использовать для инвестиций. Ранее министерство включило предложение повышения порога инвестиций из ФНБ в проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.