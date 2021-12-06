Ревматолог Тарасова рассказала о пользе и опасности приема рыбьего жира

Недавно на весь мир прогремело исследование, которое показало, что эффективность добавок с омега-3 в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний сопоставима с обычным кукурузным маслом. Однако польза средиземноморской диеты, включающей 1–4 порции рыбы в неделю, остается бесспорной. Надо ли дополнительно употреблять омега-3, рыбий жир в частности, и для кого он может быть полезен, в беседе с ФАН рассказала врач общей практики, ревматолог Анна Тарасова.

Все советские дети познали не только горечь, но и пользу рыбьего жира. Раньше, по словам специалиста, таким образом боролись с рахитом. И действительно: в рыбьем жире, полученном из печени трески, содержатся витамины группы А и Д. Но их концентрация может сильно варьироваться, а избыток может быть даже токсичен.

«Сейчас проще принимать специальные добавки, которые содержат чистый витамин Д — так его проще дозировать. Небольшую пользу рыбьего жира также отмечают при лечении депрессии, но он ни в коем случае не заменит специфических препаратов. Это, скорее, дополнение, которое может использоваться вместе с антидепрессантами», — объяснила Тарасова.

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Полезен рыбий жир и для людей, которые являются носителем гена APOE4. Как рассказала врач, употребление рыбьего жира рекомендуется как профилактика болезни Альцгеймера. Правда, начинать его прием надо до появления первых симптомов заболевания.

«Удивительно — рыбий жир может уменьшать симптомы такого грозного заболевания, как ревматоидный артрит, но опять-таки на фоне приема базисных препаратов. Есть данные, что дети матерей, которые во время беременности принимали рыбий жир, реже заболевали бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом. А большие дозы омега-3, которые составляют основу рыбьего жира, помогают справиться с высоким уровнем триглицеридов, особым типом холестерина», — рассказала Тарасова.

Несмотря на некоторую пользу от рыбьего жира, важно помнить, что на фоне его приема могут возникать различные дискомфортные ощущения в желудочно-кишечном тракте, предупредила эксперт. Не стоит его употреблять и людям с аллергией на морепродукты. Также рыбий жир может вступать во взаимодействие с препаратами, разжижающими кровь, поэтому перед началом его приема лучше проконсультироваться с врачом, рекомендовала Тарасова.

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