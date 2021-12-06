Объем купленной ЦБ на внутреннем рынке валюты составил 25,9 млрд рублей

Москва, 6 декабря. Центральный банк РФ приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 3 декабря на сумму 25,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Объем валюты, купленной Центробанком с расчетами 2 декабря, составлял 25,6 млрд рублей.

Минфин России с 15 января вернулся к приобретению валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 2,5 трлн рублей. Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты для повышения предсказуемости динамики финансового рынка в условиях волатильности нефтяных цен.

Всемирный банк сохранил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году на уровне 4,3%. Вместе с тем оценка роста экономики РФ в 2022 году оказалась снижена с прежних 2,8% до 2,4%. Рост ВВП страны в грядущем году будут тормозить ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19.