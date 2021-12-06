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Поражение ИГ
в Сирии

К годовщине окончания операции проправительственных сил Сирии в провинции Дейр эз-Зор, приведшей к военному разгрому террористической группировки «Исламское государство»*, руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum вспоминает, как сирийская армия при поддержке союзников возвращалась на берега реки Евфрат.
К годовщине окончания операции проправительственных сил Сирии в провинции Дейр эз-Зор, приведшей к военному разгрому террористической группировки «Исламское государство»*, руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum вспоминает, как сирийская армия при поддержке союзников возвращалась на берега реки Евфрат.

ПОРАЖЕНИЕ
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
В СИРИИ

Конец 2017 года в Сирийской Арабской Республике (САР) ознаменовался решительной победой национальной армии и союзных сил в войне против террористического квазигосударственного образования боевиков «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в РФ)*. После длительных боев за Пальмиру, Акербат и Дейр эз-Зор сирийские проправительственные силы сумели выйти на берег реки Евфрат и нанести сокрушительное военное поражение ИГ.

Благодаря помощи ВКС РФ, Сил специальных операций ВС РФ, российских специалистов, проиранских формирований и ливанского движения «Хезболла» к началу декабря 2017-го отряды группировки потеряли последние очаги влияния на большей части территории Сирии и упустили все возможности для восстановления своего террористического псевдо-«халифата».

Финальная битва с боевиками «Исламского государства» на берегах Евфрата стала кульминацией всего сирийского конфликта. По итогам борьбы под контролем правительства оказалась большая часть центральной и значительные районы восточной Сирии. Установление прочного мира в этих регионах послужило главным маркером к послевоенному восстановлению САР и переходу от фазы вооруженного противостояния к налаживанию мирной жизни в полуразрушенной стране.

ПЛАЦДАРМЫ
ДЕЙР ЭЗ-ЗОРА

5 сентября 2017 года с борта фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота были осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по позициям ИГ возле Дейр эз-Зора. В результате точного удара были ликвидированы объекты управления и узел связи, склады с вооружением, а также предприятие по ремонту бронетехники боевиков.

Удар российских крылатых ракет предрешил прорыв осады Дейр эз-Зора, на тот момент длившейся порядка трех с половиной лет. Около 14:00 5 сентября наступающие при поддержке ВКС РФ бойцы бригады «Силы Тигра» прорвали кольцо блокады и встретились с защитниками города с западной стороны.
Тем не менее операция под Дейр эз-Зором на моменте прорыва не окончилась. Требовалось расчистить от боевиков ИГ ключевые трассы, ведущие в город, для налаживания полноценной логистики и снабжения правительственных сил. Наиболее важным направлением на тот момент считалось шоссе M-20 от Хомса до Дейр эз-Зора через Пальмиру: магистраль могла быть использована для быстрого перемещения группировки войск. Однако на начало сентября 2017 года трасса не была полностью зачищена от боевиков: расположенный в 30 километрах от Дейр эз-Зора населенный пункт Эш-Шола был единственным участком дороги, который оставался за террористами.

Первые попытки взять селение сводными силами не показали никаких результатов: 3−5 сентября боевики оказывали сирийским войскам ожесточенное сопротивление и не допускали правительственные силы к Дейр эз-Зору. К 6 сентября под Эш-Шолу были переброшены подкрепления, которые должны были закрепиться в населенном пункте и обеспечить полный доступ к трассе. Помимо отрядов 5-го добровольческого штурмового корпуса и 18-й бронетанковой дивизии, на позиции в район Эш-Шолы направились спецподразделения «Охотников на ИГИЛ» и российские специалисты. 7 сентября сводные правительственные силы продолжили наступательную операцию, и в результате плотных боев, уже к вечеру линия фронта сместилась в саму Эш-Шолу.
В Дейр эз-Зоре же после прорыва блокады обстановка на линии фронта оставалась крайне сложной. Наступающие части Сирийской Арабской Армии (САА) вынуждены были работать в плотной городской застройке, которая не позволяла в краткие сроки зачистить кварталы от боевиков. Сложности добавлял и тот факт, что отрядам «Исламского государства» пока еще удавалось сохранять свои линии снабжения — наземный путь вдоль Евфрата в сторону Меядина, а также переправы через великую реку на подступах к Дейр эз-Зору. В результате на два месяца САА завязла в позиционных уличных боях за город, ведя борьбу практически за каждый дом, в то время как элитные армейские подразделения при поддержке ВКС РФ и ВВС Сирии взламывали и уничтожали линии снабжения боевиков.

Для того чтобы оставить отряды ИГ в Дейр эз-Зоре полностью без снабжения, командование сирийской армии разработало план операции под кодовым наименованием «Прыжок льва». Он предполагал форсирование Евфрата и создание прочного огневого плацдарма напротив города — с тем расчетом, чтобы силы радикальных исламистов были полностью зажаты в городских кварталах. В провинцию были переброшены армейские части с бронетехникой, подкрепления отрядов «Сил Тигра», палестинское ополчение «Лива аль-Кудс» и силы ливанского движения «Хезболла».

11 сентября передовые отряды «Сил Тигра» форсировали реку в районе Дейр эз-Зора и начали подготовку к наведению понтонных переправ для техники САА. Однако переправившиеся формирования «Тигров» наткнулись на ожесточенное сопротивление со стороны ИГ и вынуждены были отойти на исходные рубежи.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ЕВФРАТ

После провала первой попытки переправы командование армии приняло решение продолжить подготовку плацдарма на восточном берегу Евфрата. 13 сентября поступили первые сообщения о том, что огневые команды проправительственных сил переправились через Евфрат к северо-востоку от военного аэродрома и района Аль-Джафра. Параллельно российские самолеты нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по позициям террористов на суше, а также по катерам и баржам, которые использовались для атак на правительственные силы и переброски боеприпасов.

Выбранная тактика огневого подавления сил ИГ, параллельное разминирование и работа огневых команд спецназа принесли свои плоды: 15 сентября авангард сирийской армии пересек Евфрат и закрепился на расчищенном плацдарме, а спустя три дня, после планомерных работ по наведению переправы через реку, в район подтянулись основные силы. Результатом продвижения уже к 19 сентября стало освобождение населенного пункта Ас-Сабха. К 23-му числу при поддержке тяжелой артиллерии 113-й и 137-й бригад силы 5-го добровольческого штурмового корпуса прорвали позиции ИГ к востоку от Маррата, заняли населенный пункт Мазлум и начали продвижение к деревне Хшам, считавшейся одним из ключевых центров снабжения боевиков.
Отряды террористов оказывали ожесточенное сопротивление на восточном берегу Евфрата, не желая сдавать правительственным войскам важные районы для поддержки комбатантов в Дейр эз-Зоре. Для достижения своих целей исламисты использовали различные средства поражения — от «шахид-мобилей», нагруженных взрывчаткой, до кустарно изготовленных беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших сброс самодельных взрывных устройств на позиции проправительственных сил.

21 сентября аффилированные с ИГ источники опубликовали видео использования таких БПЛА против сил САА на восточном берегу Евфрата. В результате хаотичных и массированных атак ИГ потери несли не только сирийские бойцы, но и российские союзники: так, 23 сентября в результате разрыва мины был смертельно ранен старший группы военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов, находившийся на командном пункте сирийских войск.
Вместе с тем против продвижения правительственных сил на восточном берегу Евфрата выступили не только силы «Исламского государства». Посильную помощь боевикам оказывал на этом этапе неожиданный союзник — Международная коалиция во главе с США и отряды курдских «Сирийских демократических сил» (SDF), также продвигавшиеся в провинции Дейр эз-Зор с северо-восточных направлений.

20 сентября Минобороны России обвинило SDF в оказании огневой поддержки террористам ИГ в попытке помешать наступлению сирийской армии и союзников. По словам официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, самые масштабные контратаки и артиллерийские обстрелы боевиков в сторону переправы на Евфрате наблюдались не с южной стороны, где находилось большинство сил ИГ, а с северной, где располагались позиции курдских формирований.

Тогда США отрицали свою причастность к этим инцидентам, однако события следующих лет в Сирии докажут правдивость версии российского военного ведомства о сговоре между Штатами, курдами и «Исламским государством». В течение следующего месяца без единого выстрела боевики ИГ сдадут курдским отрядам промышленный район к северо-востоку от Дейр эз-Зора, включая газовый завод Conoco, получающий сырье с крупнейшего в Сирии месторождения Аль-Омар.
Несмотря на саботаж со стороны Штатов и подконтрольных им формирований, проправительственные силы продолжили расчистку огневого плацдарма на восточном берегу Евфрата. К 5 октября пехотные части пополнились бронетехникой — в этот день реку форсировали отряды 4-й бронетанковой дивизии САА. Уже 16 октября сводные силы зачистили от боевиков город Эль-Хусейния, 17 октября под ударами бронетехники пал гарнизон ИГ в городе Джнейне.

Параллельно с действиями моторизированной пехоты на огневом рубеже действовали отряды «Охотников на ИГИЛ», которые 17 октября довершили разгром сил боевиков на восточном берегу, взяв под контроль укрепрайон в Хшаме. В целом к концу октября силы союзников контролировали значительную часть Заевфратья, фактически зажав оставшиеся силы ИГ в Дейр эз-Зоре в огневой мешок.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ДЕЙР ЭЗ-ЗОРА

Параллельно сирийская армия продолжала ожесточенные бои с силами «Исламского государства» в городских кварталах и сельских предместьях самого провинциального центра. 13 сентября правительственным войскам и союзным силам удалось выбить противника со стратегических высот к юго-востоку от авиабазы, в частности, с горной гряды Джебель-Сарда, а также отбросить боевиков от аэропорта.

Наиболее ожесточенные бои в этот промежуток времени проправительственные силы вели вдоль Евфрата — за населенный пункт Аль-Мрейя и район Аль-Джафра. Террористы продолжали оказывать сопротивление, так как вдоль реки проходит главный путь снабжения в Дейр эз-Зор из города Меядин. После продолжительных столкновений САА при поддержке российских специалистов удалось отбросить боевиков за Евфрат, занять выход к водной артерии и присоединиться к наведению переправы через реку.

Начиная с конца сентября 2017 года армия САР при поддержке ВКС РФ вела плотные бои с ИГ в индустриальном районе Дейр эз-Зора и предприняла штурм одного из двух ключевых островов в дельте Евфрата — Хувейджа Сакр. На этом рубеже войска столкнулись с активным сопротивлением со стороны боевиков: силы ИГ оперативно перебрасывали на остров подкрепления с подконтрольного восточного берега, а также заминировали ряд подходов к центру острова.

Так, 18 октября 2017 года в результате взрыва мины на Хувейджа Сакр погиб герой обороны Дейр эз-Зора, командующий 104-й бригады Республиканской Гвардии генерал-майор Иссам Захреддин. Только после того как правительственные войска совместно с российскими специалистами смогли расчистить плацдарм на восточном берегу Евфрата и прекратить переброску отрядов ИГ в Дейр эз-Зор, остров был полностью зачищен.
Оказавшись в полном окружении и без возможности переплыть реку, оставшиеся террористы сдавали квартал за кварталом и несли потери. В ходе боев 30 октября отряды САА заняли окраины районов Аль-Хамидия и Аль-Джубейла, 31 октября пало сопротивление ИГ в районах Старого аэропорта и Аль-Канамат, а уже 3 ноября боевики потеряли все районы Дейр эз-Зора. Таким образом, сирийская армия смогла установить полный контроль над городом. Довершить разгром группировки удалось 17 ноября: в этот день проправительственные силы зачистили последний оплот обороны ИГ — остров Хувейджа Катыа, где была полностью уничтожена группа из нескольких десятков оставшихся боевиков.

МЕЯДИН.
ПОСЛЕДНЯЯ «СТОЛИЦА»

Прорыв военнослужащих на помощь защитникам Дейр эз-Зора предрешил последовавший разгром основных сил ИГ в конце 2017 года. Для того чтобы остановить экспансию террора, требовалось нанести группировке сокрушительное поражение, после которого боевики не смогли бы вести столь широкую деятельность, которую безнаказанно проводили еще совсем недавно. В итоге полная зачистка провинции и ее административного центра от террористов заняла без малого три месяца.

Первой целью на пути объединенных сил сирийской армии стала фактическая столица «Исламского государства» (после начала осады Ракки и потери иракского Мосула) — город Меядин, расположенный в 40 километрах от Дейр эз-Зора. Несмотря на потерю больших административных центров, боевики ИГ намеревались удержать под своим контролем хотя бы небольшой плацдарм, который с течением времени мог бы превратиться в новый террористический центр в Восточной Сирии.

Второй проблемой на направлении Меядина для армии стал контроль над нефтяными месторождениями Аль-Омар и Умм-Танак, расположенными на противоположном берегу от фактической «столицы» ИГ. Данная зона до начала сирийской войны считалась наиболее развитым нефтеносным регионом, а после захвата объектов Аль-Омара в 2014 году террористы принялись варварскими методами добывать нефть и вывозить ее за пределы Сирии. За три с половиной года ИГ значительно пополнило финансовые ресурсы за счет украденного «черного золота». Возвращение месторождений под контроль Дамаска было жизненно необходимо для послевоенного восстановления САР.
Операция по освобождению Меядина стартовала 4 октября 2017 года. При поддержке ВКС РФ и проиранских формирований отряды Республиканской гвардии САР, 4-й механизированной дивизии и 5-го добровольческого штурмового корпуса начали продвижение в сторону города, дойдя до его окраин к 6 октября. На следующий день, после массированных ударов российских ВКС по позициям ИГ, правительственные силы взяли под контроль северо-западную часть населенного пункта и аэродром. Как сообщили в Минобороны РФ, за 7 октября в результате волны российских авиаударов по позициям террористов возле города и у границы с Ираком погибло 180 боевиков, в том числе большое количество иностранных наемников с Северного Кавказа, из Узбекистана, Туниса и Египта.

К 8 октября Меядин был полностью окружен проправительственными войсками. Однако у ИГ хватало ресурсов на восточном берегу и у иракской границы, чтобы отбить попытку блокады своей последней «столицы». В ходе контратаки 9 октября силам «Исламского государства» удалось отбросить сирийские войска. В результате ожесточенных боев погибли 38 солдат САА.
Несмотря на контратаку террористов, командование сирийской армии продолжило выбранную тактику на окружение города. 10 октября в пригородах Меядина снова развернулись боевые действия в рамках подготовки к штурму. А уже 11 октября, после тщательной работы российской авиации, САА начала окружать город, заняв четыре района в его западной и северной частях. Окончательно населенный пункт был освобожден 14 октября, после того, как армия осадила его с трех сторон, вынудив боевиков оставить позиции. Уже к 17 октября армейские силы контролировали все территории между Дейр эз-Зором и Меядином вдоль Евфрата.

ПОТЕРЯ АЛЬ-ОМАРА

Получив контроль над Меядином и расчистив территории вдоль реки Евфрат, правительственные силы могли воспользоваться ситуацией и восстановить контроль над нефтегазовым месторождением Аль-Омар с крупнейшими залежами сирийской нефти, остававшимися под контролем ИГ. Однако операция требовала грамотного планирования: с учетом того, что практически все переправы через Евфрат в районе Меядина были уничтожены в ходе боев, добраться до города можно было, лишь форсировав реку и закрепившись на огневом плацдарме при поддержке спецназа — так же, как и в ходе освобождения Дейр эз-Зора.

Несмотря на стратегические сложности и недостаток средств и сил для успешного форсирования реки, САА предприняла попытку взять месторождения «по горячим следам» за отступающими из Меядина боевиками ИГ. 17 октября 2017 года армия пересекла Евфрат, заняв населенный пункт Дибан, и всего через несколько часов достигла окраин комплекса нефтяного месторождения Аль-Омар. Для проведения операции по повторному форсированию Евфрата военные перебросили из Центральной Сирии две танковые бригады.

Однако попытка возвращения богатого месторождения провалилась из-за слабой защищенности плацдарма в Дибане, который был внезапно атакован силами ИГ 20 октября. В результате продолжительных боев переправившиеся на восточный берег силы САА оказались в меньшинстве и вынуждены были отступить за реку.
В этот момент боевики «Исламского государства» пошли на отчаянный шаг, чтобы не дать правительственным силам занять нефтегазовые месторождения. Пока шли бои с сирийскими войсками за плацдарм близ Дибана, 18 октября 2017 года, согласно данным СМИ, террористы заключили соглашение с США и SDF о передаче последним района Аль-Омар и всех территорий вдоль Евфрата между Хшамом и Хаджином. В обмен на большой нефтяной куш Штаты согласились с полной эвакуацией из осажденной Ракки сил ИГ, которые на тот момент сохраняли за собой 2% городской застройки и территорию полуразрушенного стадиона.

20 октября, когда сирийская армия не смогла закрепиться на рубежах восточного берега, сделка между ИГ, военными США и курдскими боевиками состоялась. Курды официально объявили о полном освобождении Ракки от исламистов, в то же время остававшиеся в городе террористы были вывезены в различных направлениях. Поступала информация, что несколько старших командиров ИГ заплатили по 20−30 тысяч долларов, чтобы их эвакуировали из Ракки, Дейр эз-Зора и Хомса в Турцию — через районы провинции Алеппо, контролируемые протурецкими боевиками по итогам операции «Щит Евфрата».
В свою очередь, ведомые США курдские формирования начали продвижение в 8 километрах от месторождения Аль-Омар и к 23 октября захватили контроль над всем промышленным комплексом. Под контроль SDF (а следовательно, и США) попали не только объекты месторождений, вырабатывавшие до четверти всей сирийской нефти, но и пути незаконного вывоза нефтепродуктов. Впоследствии эти маршруты неоднократно попадали в объективы мировых СМИ, однако Штаты всякий раз отрицали обвинения в краже ресурсов САР, прикрываясь «антитеррористической операцией».

О незаконном вывозе нефти из Сирии руками США неоднократно сообщало и Минобороны РФ. В частности, в российском военном ведомстве в 2019 году заявляли, что Вашингтон ведет контрабанду нефти в другие страны, а колонны нефтевозов охраняются американскими ЧВК и спецназом. Тогда 45-й президент США Дональд Трамп признался, что Штаты владеют залежами «черного золота» САР, однако оставят его себе. Фактически американцы благодаря исламистам ИГ сами встали на место расхитителей государственной собственности арабской республики.
«ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим».
Дональд Трамп
45-й президент США

АЛЬ-БУ КЕМАЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ ИГ

Параллельно с продвижениями в районе Меядина САА при активной поддержке проиранского ополчения начала операцию по освобождению последнего крупного укрепрайона «Исламского государства» — города Аль-Бу Кемаль, расположенного вплотную к сирийско-иракской границе. На протяжении 4 лет он служил главной перевалочной базой исламистов между САР и Ираком, в связи с чем его освобождение представлялось необходимым для контроля значительной части пограничья.

К моменту начала боев за Аль-Бу Кемаль правительственные силы уже контролировали значительные территории сирийской пустыни. Еще в конце июня 2017 года при поддержке проиранских формирований армейские подразделения заняли ключевые точки этого региона — Ард Аль-Вашаш, плотину Аль-Ваир и обширные районы в пределах 25 километров от насосной станции Т-2. Таким образом, к осени 2017 года САА имела возможности наступления на Аль-Бу Кемаль с двух направлений, что существенно осложняло позиции исламистов.

Тем не менее боевики ИГ активно готовились к боям за приграничную цитадель. После падения Меядина и сдачи США нефтяных месторождений силы террористов спешно стягивались к Аль-Бу Кемалю и начали подготовку линии обороны вокруг города. По оценкам различных источников, переброшено было от 5 до 10 тысяч исламистов, в том числе иностранных наемников.

23 октября правительственные силы начали наступление на Аль-Бу Кемаль. В течение следующих 48 часов отряды ИГ пытались сдержать продвижение сирийской армии и союзников, однако потеряли более 40 боевиков. К 26 октября сводная группировка сирийских войск заняла территорию насосной станции Т-2 в 40 километрах от укрепрайона, а также закрепилась в населенном пункте Эль-Крайя. Однако контратака сил ИГ, предпринятая 27 октября, не позволила реализовать успех в первые дни: подготовив укрепрайон к плотной обороне, летучие отряды террористов вынудили сирийскую армию отойти к Меядину, взяв штурмом поселок Аль-Ашара и выбив гарнизон из Эль-Крайи.

Более удачно складывались бои в районе станции Т-2. 26 октября сирийская армия, проиранские силы и отряды «Хезболлы» освободили ее после продолжительных столкновений и установили позиции в 45 километрах от Аль-Бу Кемаля. Последовавшую контратаку сил ИГ удалось погасить силами российской авиации, которая наносила удары по местам скопления исламистов в пустыне.

Для штурма Аль-Бу Кемаля срочно требовался обходной маневр, и здесь снова поддержали российские самолеты. После того как контратака ИГ была остановлена на обоих стратегических направлениях, 1 ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ, взлетевших с авиабаз в РФ, нанесли удар по позициям террористов в окрестностях города. Дополнительную помощь сирийским союзникам оказала армия соседнего Ирака, которая отбила у ИГ погранпереход «Эль-Каим» и отрезала боевиков от трансграничного коридора. Это позволило САА вновь начать продвижение к Аль-Бу Кемалю и выйти 5 ноября к сирийско-иракской границе в пределах 15 километров от города.
8−9 ноября, соединившись с иракскими ополченцами, армия при поддержке ВКС РФ и «Хезболлы» начала штурм Аль-Бу Кемаля с двух направлений — из сирийской пустыни и от КПП «Эль-Каим». Уже 9 ноября правительственные силы вошли в город, однако боевики не желали оставлять последний крупный населенный пункт, вследствие чего завязались плотные уличные бои. На протяжении месяца Аль-Бу Кемаль несколько раз переходил из рук в руки, при этом ИГ применило массированные атаки террористов-смертников. Лишь 19 ноября, после кровопролитных боев на улицах города, сирийская армия заняла Аль-Бу Кемаль, а оставшиеся на западном берегу Евфрата боевики начали спешное отступление через реку в город Хаджин.

ПОБЕДА

Потеря Аль-Бу Кемаля — последнего крупного форпоста «Исламского государства» на западном берегу Евфрата — привела к полному коллапсу отрядов группировки на всех стратегических направлениях. К концу ноября, несмотря на тяжелые потери, правительственные силы САР продвинулись вдоль западного берега Евфрата, чтобы взять под контроль оставшуюся часть территории, отбитой у ИГ к юго-востоку от Меядина. В прибрежных районах вокруг ранее перезахваченной Эль-Крайи боевики спешно проводили отступление через импровизированные переправы на реке. Сирийские войска осадили район контроля террористов 21 ноября и в последующие дни проводили его методичную зачистку. К 28-му анклав вокруг Эль-Крайи был ликвидирован, а населенный пункт вновь освобожден сирийскими войсками.

Развязка истории псевдо-«халифата» «Исламского государства», начатой в июне 2014 года, наступила 6 декабря 2017 года. В этот день соединившиеся от Меядина и Аль-Бу Кемаля части сирийской армии встретились на побережье, тем самым зачистив последний рубеж ИГ на Евфрате размером 11 на 7 километров. К тому моменту отряды ИГ, оставив немногочисленных террористов-смертников против наступающих армейских подразделений, в спешном порядке бежали на восточный берег Евфрата — в Хаджин, где еще год вели столкновения с курдскими формированиями.
В этот же день министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном военном разгроме боевиков «Исламского государства» в Сирии. Как отмечалось, в районе могут сохраняться отдельные очаги сопротивления боевиков, однако в целом работа российских войск на данной территории была объявлена завершенной. 11 декабря президент РФ лично посетил авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, где объявил о завершении активной фазы операции в Сирии и выводе части российской группировки войск в пункты постоянной дислокации:
«Помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался».
Владимир Путин
Президент Российской Федерации



* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.









Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.