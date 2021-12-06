В этот момент боевики «Исламского государства» пошли на отчаянный шаг, чтобы не дать правительственным силам занять нефтегазовые месторождения. Пока шли бои с сирийскими войсками за плацдарм близ Дибана, 18 октября 2017 года, согласно данным
СМИ, террористы заключили соглашение с США и SDF о передаче последним района Аль-Омар и всех территорий вдоль Евфрата между Хшамом и Хаджином. В обмен на большой нефтяной куш Штаты согласились с полной эвакуацией из осажденной Ракки сил ИГ, которые на тот момент сохраняли за собой 2% городской застройки и территорию полуразрушенного стадиона.
20 октября, когда сирийская армия не смогла закрепиться на рубежах восточного берега, сделка между ИГ, военными США и курдскими боевиками состоялась. Курды официально объявили о полном освобождении Ракки от исламистов, в то же время остававшиеся в городе террористы были вывезены в различных направлениях. Поступала информация, что несколько старших командиров ИГ заплатили по 20−30 тысяч долларов, чтобы их эвакуировали из Ракки, Дейр эз-Зора и Хомса в Турцию — через районы провинции Алеппо, контролируемые протурецкими боевиками по итогам операции «Щит Евфрата».