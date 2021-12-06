Параллельно с продвижениями в районе Меядина САА при активной поддержке проиранского ополчения начала операцию по освобождению последнего крупного укрепрайона «Исламского государства» — города Аль-Бу Кемаль, расположенного вплотную к сирийско-иракской границе. На протяжении 4 лет он служил главной перевалочной базой исламистов между САР и Ираком, в связи с чем его освобождение представлялось необходимым для контроля значительной части пограничья.



К моменту начала боев за Аль-Бу Кемаль правительственные силы уже контролировали значительные территории сирийской пустыни. Еще в конце июня 2017 года при поддержке проиранских формирований армейские подразделения заняли ключевые точки этого региона — Ард Аль-Вашаш, плотину Аль-Ваир и обширные районы в пределах 25 километров от насосной станции Т-2. Таким образом, к осени 2017 года САА имела возможности наступления на Аль-Бу Кемаль с двух направлений, что существенно осложняло позиции исламистов.



Тем не менее боевики ИГ активно готовились к боям за приграничную цитадель. После падения Меядина и сдачи США нефтяных месторождений силы террористов спешно стягивались к Аль-Бу Кемалю и начали подготовку линии обороны вокруг города. По оценкам различных источников, переброшено было от 5 до 10 тысяч исламистов, в том числе иностранных наемников.



23 октября правительственные силы начали наступление на Аль-Бу Кемаль. В течение следующих 48 часов отряды ИГ пытались сдержать продвижение сирийской армии и союзников, однако потеряли более 40 боевиков. К 26 октября сводная группировка сирийских войск заняла территорию насосной станции Т-2 в 40 километрах от укрепрайона, а также закрепилась в населенном пункте Эль-Крайя. Однако контратака сил ИГ, предпринятая 27 октября, не позволила реализовать успех в первые дни: подготовив укрепрайон к плотной обороне, летучие отряды террористов вынудили сирийскую армию отойти к Меядину, взяв штурмом поселок Аль-Ашара и выбив гарнизон из Эль-Крайи.



Более удачно складывались бои в районе станции Т-2. 26 октября сирийская армия, проиранские силы и отряды «Хезболлы» освободили ее после продолжительных столкновений и установили позиции в 45 километрах от Аль-Бу Кемаля. Последовавшую контратаку сил ИГ удалось погасить силами российской авиации, которая наносила удары по местам скопления исламистов в пустыне.



Для штурма Аль-Бу Кемаля срочно требовался обходной маневр, и здесь снова поддержали российские самолеты. После того как контратака ИГ была остановлена на обоих стратегических направлениях, 1 ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ, взлетевших с авиабаз в РФ, нанесли удар по позициям террористов в окрестностях города. Дополнительную помощь сирийским союзникам оказала армия соседнего Ирака, которая отбила у ИГ погранпереход «Эль-Каим» и отрезала боевиков от трансграничного коридора. Это позволило САА вновь начать продвижение к Аль-Бу Кемалю и выйти 5 ноября к сирийско-иракской границе в пределах 15 километров от города.