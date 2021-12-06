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Маша Распутина рассказала, как Градский поразил ее при первой встрече

Общество
Маша Распутина рассказала, как Градский поразил ее при первой встрече
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 6 декабря. Известная российская певица Маша Распутина заявила, что ее личное знакомство с композитором Александром Градским произошло в девяностых.

После одного из выступлений артистка пришла в зал, где организаторы концерта сделали фуршет. Там она встретила Градского, который выразил восхищение ее талантом.

«Тогда Александр подошел ко мне и сказал: «У тебя обалденный тембр голоса, харизма». А потом прищурился и, улыбаясь, добавил: «Вижу, ты хулиганка по жизни». И для меня, как для начинающей артистки, это было вообще», — поделилась Распутина в программе «Звезды сошлись».

Смерть народного артиста России стала для нее большой неожиданностью. Она считает, что «все гениальные люди себя не берегут» ради любимого дела, передает портал Teleprogramma.pro. А Градский был до конца верен своей профессии, подытожила певица.

Исполнитель хита «Как молоды мы были» скончался 28 ноября в Москве. Его похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище. Наследниками Градского являются его четверо детей и вдова Марина Коташенко.

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певец градский распутина
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