Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга целую неделю не могут добиться уборки снега

Санкт-Петербург буквально утопает в снегу уже неделю, причем ситуация с неочищенными дорогами, гололедом и сугробами не меняется, особенно в отдаленных от центра районах. Вот, например, жители Фрунзенского района жалуются на отсутствие уборки дворовых территорий.

В группе во «Вконтакте» Фрунзенского района была размещена статья о том, что уборка снега якобы продолжается внутри дворов, а также активно используются средства малой механизации. Но жители опровергают такую информацию. Они уверены, что работ по уборке снега в их районе не ведется, и прилагают в комментариях фото- и видеодоказательства.

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«Она и не начиналась, эта уборка. Какое руководство, такой и город. В блокадном Ленинграде было чище, чем при нынешней системе. И за что этому великому городу такое наказание? Невский район почистили еще утром и вечером чистили, а во Фрунзенском ни одной улице не заметно, видно только над этим районом снегопад», — пишут пользователи Сети.

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Горожане недоумевают, почему коммунальные службы не справляются с ситуацией. Несмотря на то, что снег на улицах лежит не первый день, снегоуборочной техники, о которой говорит администрация, до сих пор не видно.

Всю минувшую неделю в Санкт-Петербурге шел сильный снегопад, многие районы города до сих пор не очищены, Фрунзенский — один из них.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«Одна показуха. Сегодня шла через “креветку”, в 12 часов были почищены только ступени. Скользко, пришлось спускаться, держась двумя руками за поручни. Дворников поблизости не было, зато стояла брошенная телега и лопаты. Когда прекратится это издевательство», — пишет жительница района.

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Горожане не понимают, к кому обращаться за помощью и с кого спрашивать за бездействие коммунальщиков. Некоторые жители Фрунзенского района недоумевают, о какой уборке снега говорится в официальной группе во «Вконтакте».

«Интересно, где именно это было? Или опять на камеру лопатами помахали и на этом хватит? Мне вот интересно, где они все убирают?» — комментируют пользователи.

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Помимо огромных снежных куч, есть еще проблема — скользкие пешеходные дорожки. Казалось бы, с этим проблем не должно возникнуть, поскольку Смольный не раз говорил, что будет бороться с гололедом соляными растворами. Но что-то снова идет не так.

«Почему не посыпаются песком пешеходные дорожки, скользко. Или ждете судебных исков от переломанных людей? Это дороже выйдет. Шла в 7:30 утра, чуть не разбилась на ступеньках», — написали жительницы района.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Комментарии недовольных жителей продолжают сыпаться в официальную группу Фрунзенского района. А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов до сих пор никак не прокомментировал ситуацию со снежным коллапсом, которая сложилась не только в одном районе, а в целом городе.

Ранее ФАН писал о грядущей транспортной реформе Смольного. Изменения в законодательстве запланированы на июль 2022 года. Чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым готовили проект несколько лет. Суть реформы заключается в отмене коммерческого транспорта, то есть в городе не станет привычных маршруток, благодаря которым люди передвигаются не только удобнее, но и быстрее.