Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 14:17
14:16
Общество
Защита Киркорова опровергла информацию о непогашенных штрафах у певца
14:15
Происшествия
Экс-завкафедрой челябинского вуза отправился в колонию за крупные взятки от студентов
14:13
Общество
Морозы до −60 градусов ожидаются в ближайшие дни в Якутии
14:13
Весь мир
Американист Домрин назвал главные темы на переговорах Путина и Байдена
14:13
Весь мир
Власти Израиля освободили арестованного в июле без суда и следствия палестинца
14:13
Весь мир
В Ричмонде окончательно демонтируют памятник генералу Роберту Ли
14:12
Политика
Украинская ясновидящая Цвылинив по воску предсказала досрочный уход Зеленского
14:10
Экономика
Продажи легковых автомобилей и LCV в России упали за ноябрь на 20,4%
14:10
Политика
Донбасс сегодня: Литва «помогла» ВСУ ржавыми патронами, солдаты Киева грабят магазины
14:06
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту задержки отправления поезда в Ленобласти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Три афганских студента приехали в Россию для учебы в вузах Минобороны

Общество
Три афганских студента приехали в Россию для учебы в вузах Минобороны
wikipedia.org  /  Skyboy103/CC BY-SA 3.0

Москва, 6 декабря. Студенты из Афганистана приехали в Россию для учебы в вузах Министерства обороны. После этого они временно находились на карантине в московском Российском университете дружбы народов, а затем улетели в Екатеринбург.

Афганистанские студенты прилетели в Екатеринбург 4 декабря. Они будут учиться в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина. До этого афганцы временно находились в Москве на карантине в общежитии Российского университета дружбы народов. Один из них, юноша по имени Фарзад, рассказал в интервью «Свердловскому областному телевидению» о причинах, побудивших его приехать на учебу в нашу страну.

«Это была моя детская мечта. В России очень выдающиеся образовательные программы. Красивая культура, история и многое другое», — сообщил Фарахманд Мохаммад Фарзад.

Уральский федеральный университет славится своими научными открытиями и высокотехнологичными разработками. Недавно ученые из этого вуза разработали первый в мире экспресс-метод обнаружения токсинов в еде.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Три афганских студента приехали в Россию для учебы в вузах Минобороны
афганистан студенты УрФУ
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать