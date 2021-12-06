Три афганских студента приехали в Россию для учебы в вузах Минобороны

Москва, 6 декабря. Студенты из Афганистана приехали в Россию для учебы в вузах Министерства обороны. После этого они временно находились на карантине в московском Российском университете дружбы народов, а затем улетели в Екатеринбург.

Афганистанские студенты прилетели в Екатеринбург 4 декабря. Они будут учиться в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина. До этого афганцы временно находились в Москве на карантине в общежитии Российского университета дружбы народов. Один из них, юноша по имени Фарзад, рассказал в интервью «Свердловскому областному телевидению» о причинах, побудивших его приехать на учебу в нашу страну.

«Это была моя детская мечта. В России очень выдающиеся образовательные программы. Красивая культура, история и многое другое», — сообщил Фарахманд Мохаммад Фарзад.

Уральский федеральный университет славится своими научными открытиями и высокотехнологичными разработками. Недавно ученые из этого вуза разработали первый в мире экспресс-метод обнаружения токсинов в еде.