Полиция помогла замерзающему в сломанной машине жителю Иркутска

Иркутск, 6 декабря. Сотрудники ДПС оказали помощь в транспортировке неисправного автомобиля в Заларинском районе. Водитель не мог завести машину из-за поломки.

По данным МВД России по Иркутской области, вечером 4 декабря в полицию Заларинского района позвонил мужчина, который рассказал, что стоит на дороге и не может завести свой автомобиль. Выяснилось, что после ДТП у авто повредился радиатор. Температура воздуха в этот день была ниже 20 градусов мороза.

Прибывший экипаж дорожно-патрульной службы отбуксировал неисправный автомобиль до ближайшего населенного пункта, где водитель отдал его на ремонт. Житель Иркутска поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.

Ранее правоохранители спасли жизнь водителю, которому стало плохо в собственной машине в Ногинске. Полицейские заметили стоящий на обочине автомобиль с включенными «аварийками». В одной из них лежал мужчина, который был без сознания.