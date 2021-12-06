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Лукашенко: Запад распространяет слухи о «нападении» на Украину для давления на Россию

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 13:10
Политика
Лукашенко: Запад распространяет слухи о «нападении» на Украину для давления на Россию
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 декабря. Западные страны распространяют слухи о «нападении» России на Украину для того, чтобы продолжать «молотить» Москву, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что в России никто не собирается проявлять «агрессию» в отношении Киева.

«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», — отметил Лукашенко.

Лидер до этого рассказал о требовании Запада превратить Белоруссию в «демократичную и перспективную» Украину. Александр Лукашенко заявил, что Минск не согласился на это.

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Все новости / Политика / Лукашенко: Запад распространяет слухи о «нападении» на Украину для давления на Россию
украина белоруссия лукашенко запад
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