Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 14:16
14:15
Происшествия
Экс-завкафедрой челябинского вуза отправился в колонию за крупные взятки от студентов
14:13
Общество
Морозы до −60 градусов ожидаются в ближайшие дни в Якутии
14:13
Весь мир
Американист Домрин назвал главные темы на переговорах Путина и Байдена
14:13
Весь мир
Власти Израиля освободили арестованного в июле без суда и следствия палестинца
14:13
Весь мир
В Ричмонде окончательно демонтируют памятник генералу Роберту Ли
14:12
Политика
Украинская ясновидящая Цвылинив по воску предсказала досрочный уход Зеленского
14:10
Экономика
Продажи легковых автомобилей и LCV в России упали за ноябрь на 20,4%
14:10
Политика
Донбасс сегодня: Литва «помогла» ВСУ ржавыми патронами, солдаты Киева грабят магазины
14:06
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту задержки отправления поезда в Ленобласти
14:05
Общество
Ревматолог Тарасова рассказала о пользе и опасности приема рыбьего жира
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певец Иван Дорн почти 15 лет скрывал свою супругу

Шоу-бизнес
Певец Иван Дорн почти 15 лет скрывал свою супругу
facebook.com  /  Ivan Dorn

Киев, 6 декабря. Известный украинский певец, который часто посещает с концертами Россию, Иван Дорн наконец-то представил поклонникам свою супругу Анастасию Новикову.

В своих многочисленных интервью Дорн говорил о музыке и искусстве, но о жене и детях — ни слова. Он почти 15 лет скрывал свои отношения и семью. Как выяснилось, Настя училась с Иваном в одном классе и жила в соседнем доме. Долгое время они просто дружили, а потом поженились.

«У нас был договор, что личная жизнь не афишируется. Это очень тяжело, когда ты под прицелом, к тебе изначально отношение другое. Мне не хотелось, чтобы меня воспринимали только как жену Ивана, ассоциировали с ним, поэтому проще было оставаться в тени», — поделилась Настя с украинским Vogue.

Певец Иван Дорн почти 15 лет скрывал свою супругу
Prt Scr instagram.com / @dorn_ivan

Новикова не связана с музыкальным миром, она дизайнер. После выхода из декрета жена Дорна снова работает в своей студии. Параллельно она занимается воспитанием детей — дочери Василисы и сына Ивана.

Ранее сообщалось, что Дорн принимал участие в съемках шоу «Новые танцы» на канале ТНТ в качестве ведущего. Его партнерами были российский певец Сергей Лазарев и танцовщик Мигель.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певец Иван Дорн почти 15 лет скрывал свою супругу
дорн певец новикова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать