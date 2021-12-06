Певец Иван Дорн почти 15 лет скрывал свою супругу

Киев, 6 декабря. Известный украинский певец, который часто посещает с концертами Россию, Иван Дорн наконец-то представил поклонникам свою супругу Анастасию Новикову.

В своих многочисленных интервью Дорн говорил о музыке и искусстве, но о жене и детях — ни слова. Он почти 15 лет скрывал свои отношения и семью. Как выяснилось, Настя училась с Иваном в одном классе и жила в соседнем доме. Долгое время они просто дружили, а потом поженились.

«У нас был договор, что личная жизнь не афишируется. Это очень тяжело, когда ты под прицелом, к тебе изначально отношение другое. Мне не хотелось, чтобы меня воспринимали только как жену Ивана, ассоциировали с ним, поэтому проще было оставаться в тени», — поделилась Настя с украинским Vogue.

Prt Scr instagram.com / @dorn_ivan

Новикова не связана с музыкальным миром, она дизайнер. После выхода из декрета жена Дорна снова работает в своей студии. Параллельно она занимается воспитанием детей — дочери Василисы и сына Ивана.

Ранее сообщалось, что Дорн принимал участие в съемках шоу «Новые танцы» на канале ТНТ в качестве ведущего. Его партнерами были российский певец Сергей Лазарев и танцовщик Мигель.