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Лукашенко: НАТО стояла бы у границ России в случае прихода оппозиции к власти в Белоруссии

Политика
Лукашенко: НАТО стояла бы у границ России в случае прихода оппозиции к власти в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 декабря. Войска Североатлантического альянса (НАТО) уже бы стояли под российским Смоленском, если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция. С таким заявлением выступил глава республики Александр Лукашенко.

Он уверен, что Белоруссии бы уже не существовало. Если представитель оппозиции хотя бы на сутки занял президентское кресло, иностранные войска сразу вошли в республику, считает Лукашенко.

«Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то конституцию», — приводятся слова президента на его официальном сайте.

Лукашенко ранее сказал, что не станет «вышвыривать» иностранных дипломатов на фоне санкций. Он посоветовал им не спешить паковать чемоданы.

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Все новости / Политика / Лукашенко: НАТО стояла бы у границ России в случае прихода оппозиции к власти в Белоруссии
белоруссия нато лукашенко
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