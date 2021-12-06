Лукашенко: НАТО стояла бы у границ России в случае прихода оппозиции к власти в Белоруссии

Минск, 6 декабря. Войска Североатлантического альянса (НАТО) уже бы стояли под российским Смоленском, если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция. С таким заявлением выступил глава республики Александр Лукашенко.

Он уверен, что Белоруссии бы уже не существовало. Если представитель оппозиции хотя бы на сутки занял президентское кресло, иностранные войска сразу вошли в республику, считает Лукашенко.

«Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то конституцию», — приводятся слова президента на его официальном сайте.

Лукашенко ранее сказал, что не станет «вышвыривать» иностранных дипломатов на фоне санкций. Он посоветовал им не спешить паковать чемоданы.