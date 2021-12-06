Минобороны РФ: вакцинацию от коронавируса прошли 90% новобранцев осеннего призыва ЮВО

Москва, 6 декабря. Более 90% призывников в воинские части Южного военного округа (ЮВО) прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вакцинация призывников осуществляется после завершения двухнедельного карантина на добровольной основе. Новобранцы проходят обязательное медицинское обследование и по заключению врачей получают инъекцию.

«Перед инъекцией медицинские специалисты проводят разъяснительную беседу, доводят правила поведения после введения вакцины, по окончании процедуры каждому пациенту выдаётся сертификат установленного образца», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». При этом глава государства признался, что после процедуры чувствовал себя хорошо, передает ytro.news.