Донбасс, 6 декабря. Военнослужащие армии Киева готовятся ко дню ВСУ и грабят магазины. Одно из соединений украинской армии оказалось не готовым выполнять боевые задачи. Литва в рамках военно-технического сотрудничества передала Украине ржавые боеприпасы. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Армия Киева готовится ко дню ВСУ и грабит магазины

Вторые сутки подряд в Донбассе относительно спокойно, обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ни в ДНР, ни в ЛНР не фиксируют. Тем не менее жителям региона легче не становится, особенно на подконтрольной Киеву территории. Украинская армия готовится к празднованию дня ВСУ.

Жители подконтрольного армии Киева города Попасная Луганской области пожаловались в Народную милицию ЛНР на военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые посетили несколько алкогольных магазинов города и вынесли без оплаты все спиртные напитки. Свои действия «защитники» Украины мотивировали подготовкой к празднованию дня армии и обязанностью мирного населения «оплачивать защиту от врагов».

Украинские военные избили гражданского за видеосъемку ДТП

Отметились и военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Гранитное Донецкой области. Информацию сообщает управление Народной милиции ДНР. Группа военных из состава 2-го батальона указанного соединения во главе с комбатом направилась в штаб бригады на грузовике «Урал». Во время движения военный автомобиль совершил ДТП, протаранив гражданскую машину.

Водитель легковушки решил снять последствия и участников происшествия на видеокамеру своего телефона, за что был избит силовиками. Телефон военные также изъяли, после чего скрылись с места ДТП, не дожидаясь сотрудников правоохранительных органов.

Федеральное агентство новостей /

Одна из бригад ВСУ оказалась не готова выполнять боевые задачи

В преддверии дня ВСУ в некоторых соединениях прошли комплексные проверки готовности подразделений выполнять боевые задачи. В управлении Народной милиции ЛНР сообщают, что проверка, которая прошла в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, выявила неготовность данного соединения выполнять задачи в зоне конфликта.

Мероприятия проводились под руководством заместителя начальника генерального штаба армии по боевой подготовке. Подразделения 30-й бригады проверялись по основным предметам боевой подготовки, после чего и было установлено, что данное соединение не готово в полном объеме выполнить боевые задачи в составе объединенных сил. Среди выявленных недостатков — незнание силовиками элементарных основ ведения огня из стрелкового оружия.

Литва передала Украине ржавые патроны

Плановые занятия по огневой подготовке в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ чуть было не сорвались из-за ржавых боеприпасов, выделенных для проведения стрельб, информируют в оборонном ведомстве ДНР. Патроны оказались покрытыми коррозией и давно еще стали непригодными для использования по назначению, в результате чего командование применило боеприпасы, выделенные ранее для выполнения боевых задач.

Предварительное разбирательство выяснило, что ржавые патроны были поставлены в бригаду из партии, ранее переданной Украине военно-технической помощи от Литовской Республики. После данного инцидента командование Операции объединенных сил (ООС) поставило задачу всем комбригам проверить все переданные западными партнерами Украины боеприпасы.