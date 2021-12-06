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Террористы атаковали курдских военнослужащих на севере Ирака

Весь мир
Террористы атаковали курдских военнослужащих на севере Ирака
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Багдад, 6 декабря. Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) совершили новую атаку на севере Ирака. В результате нападения террористов в районе деревни Кара Салем погибли пять человек: один мирный гражданский и четверо военнослужащих из отрядов ВС Иракского Курдистана («Пешмерга»). Еще по меньшей мере шестеро иракцев получили ранения. Точные данные о жертвах еще уточняются.

Сейчас в этот район направлены дополнительные подкрепления, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Инцидент произошел спустя всего несколько дней после аналогичной атаки в населенном пункте Хидир Джиджа. По последним данным, тогда жертвами стали трое жителей деревни и еще десять солдат. Некоторые из них скончались уже после госпитализации из-за несовместимых с жизнью ранений.

Также накануне появились сообщения, что группа боевиков захватила деревню Лухайбан на следующей день после атаки на нее. Данное поселение располагается рядом с важной трассой, связывающей Эрбиль и Киркук. Впрочем, власти пока официально не подтвердили эти сведения.

Источники в Вооруженных силах Иракского Курдистана отмечают, что террористы «Исламского государства» в последнее время все чаще используют тактику «удар — бегство», атакуя военные пункты и поселки в разных частях региона. При этом радикалы не пытаются удерживать захваченные позиции в течение длительного времени.

Несмотря на то, что населенные курдами районы на севере страны обладают долей автономии, официальный Багдад не остается безучастным к проблемам этой части государства. Иракская армия поддерживает отряды «Пешмерга» в обеспечении безопасности, однако динамика развития событий в последние месяцы говорит о необходимости подготовки масштабной антитеррористической операции.

Наиболее всего радикалы активны на спорных территориях, на которые претендуют Багдад и Иракский Курдистан. Чаще всего их целью становится именно бойцы «Пешмерга», отряды которых принимали участие в разгроме основных сил «Исламского государства» в предыдущие годы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг теракт ирак
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