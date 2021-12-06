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Экс-посол Украины в США Чалый: личная встреча Зеленского и Путина обернется крахом Киева

Политика
Экс-посол Украины в США Чалый: личная встреча Зеленского и Путина обернется крахом Киева
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 6 декабря. Президент России Владимир Путин — опытный политик, и его личная встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским станет катастрофой для киевского режима. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Как отметил Чалый, Путин — опасный и хитрый оппонент, а команда бывшего артиста «Квартала 95» и близко не соответствует встрече с ним по уровню профессионализма. Единственный шанс сохранить лицо и не потерпеть крах во время потенциальных переговоров — проводить их в присутствии третьих стран, уверен киевский дипломат.

«Я участвовал во многих встречах, в том числе при участии Путина... Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции. Лучше иметь поддержку Франции, Германии, США», — отметил экс-посол.

Экс-посол Украины в США Чалый: личная встреча Зеленского и Путина обернется крахом Киева
Федеральное агентство новостей /

Перспектива личной встречи Зеленского и Путина довела Чалого до истерики. Дипломат призвал ни в коем случае не пускать экс-комедианта на встречу с российским лидером в одиночку — только присутствие союзников сохраняет шанс «избежать капитуляции». Офис Зеленского, сообщает радио Sputnik, не исключает встречу представителей России и Украины, однако не на высшем уровне.

«В Кремле уже не рассматривают Владимира Зеленского как мощного игрока. Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнеров Украины – как минимум, там не будет капитуляции. А если Зеленский будет пытаться "заглянуть в глаза Путину", – это будет провал», — уверен Валерий Чалый.

Никакой официально подтвержденной информации о подготовке переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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украина путин россия зеленский дипломатия
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