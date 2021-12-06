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Кувейт запретил судам с израильскими товарами заходить в свои территориальные воды

Весь мир
Кувейт запретил судам с израильскими товарами заходить в свои территориальные воды
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Journalist 3rd Class Eric L. Beauregard / ID 040302-N-0743B-031 / Общественное достояние

Эль-Кувейт, 6 декабря. Власти Кувейта издали указ, запрещающий кораблям с грузами из Израиля, либо с товарами, предназначенными для него, заходить в свои территориальные воды и порты. Информацию об этом постановлении сообщил накануне министр общественных работ и государственный министр связи и информационных технологий Рана аль-Фарис.

Теперь любым судам, участвующим в товарообороте с Тель-Авивом, придется избегать морских границ монархии. Под действие нового указа попадают все корабли, которые имеют на борту грузы из Израиля или для него, даже если они следуют в порты третьих стран.

Ранее в мае кувейтский парламент одобрил законопроект, который запрещает гражданам государства и эмигрантам посещать Израиль, а также в любом виде выражать ему поддержку. Вскоре после этого посол Чехии в Кувейте Мартин Дворжак был вызван в МИД за то, что в соцсети одобрил нанесение Тель-Авивом авиационных ударов по сектору Газа. Позже дипломат был вынужден принести извинения.

Подобные шаги Эль-Кувейт предпринимает в рамках своей приверженности арабскому консенсусу, который ставит своей целью отказ от любого сотрудничества с Израилем и его признания до становления независимой Палестины. В частности, подданным монархии запрещено посещать еврейское государство, а его гражданам, в свою очередь, закрыт въезд в аравийскую страну.

Кувейт блокирует торговлю с Израилем и постоянно призывает другие арабские страны присоединиться к бойкоту. По этой причине власти монархии, отказывающиеся от любых дипломатических связей с Тель-Авивом, активно критиковали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко, в прошлом году подписавшие с еврейским государством мирный договор при посредничестве США. При этом в 2019-м, когда вопрос о нормализации отношений с Израилем рассматривался рядом арабских стран на саммите в Иордании, Эль-Кувейт подчеркнул, что с уважением отнесется к позиции других правительств, однако сам не готов пойти на сближение с Тель-Авивом.

Кувейт запретил судам с израильскими товарами заходить в свои территориальные воды
Федеральное агентство новостей /

В свою очередь палестинские движения, крайне болезненно воспринявшие признание еврейского государства их арабскими союзниками, с благодарностью относятся к дипломатической помощи со стороны кувейтских властей. Принятый ими закон о блокировании морского коммерческого сообщения представитель ХАМАС Хишам Касим назвал демонстрацией поддержки со стороны Эль-Кувейта в отношении «Палестины и ее правого дела», призвав другие страны следовать примеру аравийской монархии и ограничивать товарооборот с Израилем.

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израиль экономика кувейт
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