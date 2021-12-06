«JourФак Манукяна». «Революция» Ольги Бузовой на шоу «Х-Фактор» продолжается

Событиям на очередном выпуске шоу «Х-Фактор» посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Позади уже три прямых эфира белорусского шоу «Х-Фактор». В этот раз команда Ольги Бузовой впервые понесла потери: в ровно половина ее участников. Проект покинули Виктория Поплевченкова и Дмитрий Кексов. После выступлений у обоих на глазах были слезы, настолько эмоционально они выложились в своих финальных номерах. Однако правила шоу изменить нельзя, каждую неделю его покидают несколько конкурсантов.

Рэпер Серега, который неделю назад чуть не остался без команды в этот раз не поверил своим глазам: его участник Фахриддин Хакимов прошел дальше и даже не попал в номинацию. У Фахи есть все возможности пробиться в финал, где он может составить конкуренцию «джокерам» Бузовой. Никита Белько и Андрей Панисов продолжают удивлять мощными номерами. Удивил своим образом и Женя Веренич. Он отказывается стричь свои роскошные волосы, несмотря на то, что на этом настаивает его наставник Руслан Алехно. Юноша уже несколько раз штурмовал «Х-Фактор» и впервые добрался до прямых эфиров. Здесь он показывает себя с наилучшей стороны. В отсутствии заболевшего Сергея Соседова его команда продолжает уверенно идти вперед. Анастасия Кравченко и Карина Ерофеева снова устроили яркие шоу. А вот Денис Пацевич имел все шансы вылететь, но решающее слово Сереги спасло его.

«Революция» Ольги Бузовой на шоу «Х-Фактор» заключается в том, что она впервые стала продюсером. Бузовой пришлось пройти сквозь насмешки и хейт в свой адрес. Даже представители шоу-бизнеса ее приняли далеко не сразу. В Минске звезда Ольги засияла по-новому. То, что Бузова — по-настоящему крепкий орешек, сегодня видят абсолютно все. Очень надеюсь, что ее лечение в больнице завершится как можно быстрее. Ольга, выздоравливай поскорее! Рад, что тебя вдохновляют выпуски моего проекта «JourФак Манукяна», и я вижу, что ты их с удовольствием ставишь в своем Telegram-канале.

Я поддерживаю контакт практически со всеми участниками шоу «Х-Фактор» в этом году. Каждому из них я посылаю слова поддержки до и после прямых эфиров. В обойме осталась великолепная семерка. Лучшие из лучших! Вы все достойны победы!

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