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Режиссер Мережко рассказал о последней встрече с продюсером Рудинштейном

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 11:59
Общество
Режиссер Мережко рассказал о последней встрече с продюсером Рудинштейном
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 6 декабря. Народный артист России, режиссер Виктор Мережко заявил, что в последнюю встречу с Марком Рудинштейном, которая состоялась год назад, предлагал ему новый проект.

По словам Мережко, продюсер плохо себя чувствовал, его состояние ухудшилось из-за сахарного диабета. Тогда постановщик ездил в больницу к Рудинштейну, вместе они немного прогулялись. Несмотря на неоднозначное мнение коллег о продюсере, Мережко относился к нему хорошо.

«Выдающийся организатор мощной энергии, порядочности, опыта, профессионализма, смелости, отчаяния. Жалко! Таких людей нашему кинематографу не хватает. Сложная была фигура, но достойная», — поделился Мережко с «Известиями».

Рудинштейн попал в больницу 17 ноября с инсультом, его состояние было тяжелым, передает портал Teleprogramma.pro. Некоторое время продюсер находился в коме и был подключен к ИВЛ. Он умер 5 декабря, об этом сообщила жена Рудинштейна Наталья.

Ранее актер Павел Деревянко высказался о покойном продюсере. По его мнению, это был «добрый, классный мужик», человек «старой школы» кинематографа.

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Все новости / Общество / Режиссер Мережко рассказал о последней встрече с продюсером Рудинштейном
продюсер рудинштейн мережко
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