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Террористы атаковали лагерь миротворцев ООН в Мали

Весь мир
Террористы атаковали лагерь миротворцев ООН в Мали
minusma.unmissions.org

Бамако, 6 декабря. Два взрыва прогремели на территории базы многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА). Инцидент произошел на юго-востоке страны, в провинции Гао.

По данным ВС Франции, боевики выпустили по лагерю четыре снаряда, два из которых разорвались близ штабных палаток — нанесен только материальный ущерб. Данных о пострадавших или погибших миротворцах не поступало.

«Пока никто не взял на себя ответственность за этот обстрел», — сообщает агентство France-Presse.

Это далеко не первый случай нападения террористов. В пятницу, 3 декабря, десятки малийцев стали жертвами при атаке боевиков на пассажирский автобус неподалеку от города Бандиагара, провинции Мопти. Еще восемь граждан пострадали, но смогли выжить.

Террористы атаковали лагерь миротворцев ООН в Мали
wikipedia.org / MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0

В середине ноября радикалы расстреляли пост национальной армии в районе Куликоро. В бою погибло четыре солдата, еще 14 получили серьезные огнестрельные ранения.

Ранее правительство африканской страны закупило у Российской Федерации несколько боевых вертолетов, а также вооружение для борьбы с террористами. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сообщал, что Кремль намерен развивать комплексное сотрудничество с Мали.

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