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Минобороны РФ: отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений

Армия
Минобороны РФ: отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений
ru.wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 6 декабря. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ вышли в акваторию Японского моря для проведения учений с боевыми стрельбами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах задействованы фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Им предстоит отработать действия по поиску и обнаружению «вражеской» субмарины.

«В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Индонезии стартовали совместные морские учения с участием России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX-2021. В маневрах задействованы корабли военно-морских сил Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея, Мьянмы и России.

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россия учения тоф японское море
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