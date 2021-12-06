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Продюсер фильмов о Ганнибале Марта де Лаурентис умерла в 67 лет

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 12:02
Общество
Продюсер фильмов о Ганнибале Марта де Лаурентис умерла в 67 лет
pixabay.com  /  webandi

Нью-Йорк, 6 декабря. Продюсер Марта Де Лаурентис скончалась от рака. Новостью о ее смерти поделился режиссер Брайан Фуллер в Twitter.

Марта де Лаурентис родилась в 1954 году. В 1980 году она вместе с мужем Дино Де Лаурентисом основала компанию DDLC, на которой были сняты фильмы «Порождающая огонь», «Кошачий глаз», «Серебряная пуля», «Кинг-Конг жив», а также известны картины про Ганнибала Лектора.

Дино де Лаурентис ушел из жизни в 2010 году. За свою 70-летнюю карьеру в кино им были спродюсированы 150 итальянских, европейских и американских фильмов. В семье Марты и Дино де Лаурентис родились двое дочерей, которые стали актрисами.

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