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Сын Никаса Сафронова решил спасти человечество и сдал сперму в банк

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 11:48
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова решил спасти человечество и сдал сперму в банк
instagram.com  /  @lukasafronovofficial

Москва, 6 декабря. Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин решил спасти человечество, сдав свою сперму в банк. Откровенное заявление он сделал во время шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Молодой человек прочитал, что вакцинация вредна для сперматозоидов. Однако, пройдя ревакцинацию и сдав анализы, убедился в обратном. Сын Сафронова заверил, что его сперма идеального качества, пишет Teleprogramma.pro.Затравкин сообщил, что родители знают о сдаче биоматериала.

«Я решил спасти человечество. Генофонд страны надо поддерживать. Сдал сперму в банк. Хватит на две футбольные команды», — добавил сын Сафронова.

В начале года активно обсуждалась идея Никаса Сафронова о криоконсервации собственного тела. Это даст ему возможность «восстать из пепла» после смерти в далеком будущем. Сын знаменитости дал журналистам пояснение касательно мыслей отца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Никаса Сафронова решил спасти человечество и сдал сперму в банк
биоматериал сперма затравкин
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