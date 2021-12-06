Сын Никаса Сафронова решил спасти человечество и сдал сперму в банк

Москва, 6 декабря. Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин решил спасти человечество, сдав свою сперму в банк. Откровенное заявление он сделал во время шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Молодой человек прочитал, что вакцинация вредна для сперматозоидов. Однако, пройдя ревакцинацию и сдав анализы, убедился в обратном. Сын Сафронова заверил, что его сперма идеального качества, пишет Teleprogramma.pro.Затравкин сообщил, что родители знают о сдаче биоматериала.

«Я решил спасти человечество. Генофонд страны надо поддерживать. Сдал сперму в банк. Хватит на две футбольные команды», — добавил сын Сафронова.

В начале года активно обсуждалась идея Никаса Сафронова о криоконсервации собственного тела. Это даст ему возможность «восстать из пепла» после смерти в далеком будущем. Сын знаменитости дал журналистам пояснение касательно мыслей отца.