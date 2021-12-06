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РЭО и экологи опровергли рост тарифов на вывоз мусора из-за новых правил для операторов

Экономика
РЭО и экологи опровергли рост тарифов на вывоз мусора из-за новых правил для операторов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Представитель Российского экологического оператора (РЭО) и экологи опровергли возможность увеличения тарифов за вывоз мусора из-за изменения правил для региональных операторов, пишут «Известия».

Как объяснили эксперты, проект постановления правительства поможет распределить траты регоператоров на транспортировку отходов. Это предлагается сделать за счет строительства мусороперегрузочных станций. При этом платежи из-за этого не вырастут, поскольку перераспределение средств будет осуществляться внутри тарифа. На сэкономленные деньги операторы смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов.

«Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной Президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов», — приводит слова представителя РЭО телеканал «360».

Юрист Ольга Митева ранее напомнила о штрафе за неправильное обращение с крупногабаритным мусором. Она уточнила, что к такому виду отходов относятся мебель, громоздкая техника, велосипеды и строительные отходы, габариты которых превышают 50 сантиметров в высоту, длину и ширину.

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тарифы мусор отходы
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