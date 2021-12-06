Ясновидящая Керро вызвала бурную реакцию в Сети устрашающим пророчеством о судьбе России

Таллин, 6 декабря. Знаменитая эстонская ясновидящая Мэрилин Керро, прославившаяся своими невероятными предсказаниями на проекте «Битва экстрасенсов», вызвала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей устрашающим пророчеством на 2022 год.

Мэрилин Керро сделала новое предсказание на грядущий год. Однако ясновидящая решила не раскрывать сразу все карты и создала интригу, опубликовав одну устрашающую фразу в своем блоге.

«За Россию они боятся, потому что она — Родина их. Но есть события пострашнее, вот о чем сейчас нужно думать», — шокировала Керро своих подписчиков.

Слова провидицы заставили пользователей социальных сетей серьезно понервничать, поскольку после публикации этой фразы она перестала появляться в интернете.

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Спустя время она вернулась в Сеть с более подробным объяснением своего пророчества. Мэрилин Керро поспешила успокоить подписчиков, заявив, что предсказание касается 2022 года, поэтому паниковать еще рано.

«За Россию не бойтесь. Эта страна еще долгие века будет развиваться и обязательно перерастет во что-то большее. Но вот 2022 год обещает быть с войнами, и многие не увидят 2023 года. Поэтому готовьтесь, все изменится и не в лучшую сторону. Надолго», — пообещала ясновидящая.

Ранее предсказание Ванги о великой судьбе России вызвало бурную реакцию у читателей издания «Факти». Пользователи вспомнили, что провидица когда-то предрекла разделение США на несколько стран.