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Литовкин: беспилотник «Посейдон» станет ответом России на агрессивные действия США

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 11:42
Армия
Литовкин: беспилотник «Посейдон» станет ответом России на агрессивные действия США
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 6 декабря. Российский беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» обоснованно вызывает беспокойство в Пентагоне, рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

Офицер США в отставке Брент Иствуд недавно отметил, что «Посейдон» позволит Москве оказывать давление на Вашингтон в отношении системы противоракетной обороны (ПРО), которую НАТО сейчас размещает на территории Восточной Европы. Военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что американская сторона обосновано опасается российского ядерного беспилотника, передает iReactor.

Он предположил, что «Посейдон» не дает покоя западным экспертам по контролю над вооружениями и тревожит Пентагон, потому что у этого уникального оружия нет аналогов. Российский беспилотник превосходит любое иностранное оружие по эффективности в несколько раз. Он способен противостоять противоторпедным и противокорабельным оборонным системам противника, а также развивать скорость до 100 километров в час и погружаться на глубину до 1000 километров.

«Вот такая торпеда с ядерной боеголовкой, огромной разрушительной мощности, напрягает нашего вероятного противника, потому что это может быть ответом на его враждебные, агрессивные действия по отношению к России», уточнил обозреватель.

Литовкин предположил, что руководство Соединенных Штатов захочет обсудить российский «Посейдон». Однако пока что неизвестно, уточнил он, в каком ключе будет вестись диалог по этой теме.

Ранее сообщалось, что беспилотник «Посейдон» может сыграть основную роль в переговорах по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказали аналитики американского издания 19FortyFive.

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Все новости / Армия / Литовкин: беспилотник «Посейдон» станет ответом России на агрессивные действия США
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