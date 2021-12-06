Kayhan: российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» станут серьезной проблемой для США

Тегеран, 6 декабря. Запуск серийного производства российских гиперзвуковых ракет «Циркон» стал полной неожиданностью для западных стран. К такому выводу пришли обозреватели иранского издания Kayhan.

Аналитики отметили, что США и их союзники делают все возможное для усиления напряженности в отношениях с Россией. В ответ на провокации Запада российская сторона вынуждена заниматься созданием новейших образцов вооружения. Так, недавно стало известно о начале производства новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Президент России Владимир Путин отдал распоряжение о том, чтобы данную ракету получил Военно-морской флот России в будущем году. И уже был осуществлен успешный запуск этой сверхзвуковой ракеты с одного из судов, произошло это 18 ноября. Это был запуск с надводной поверхности. А месяцем ранее состоялся также запуск "Циркон" с подводной лодки», — говорится в публикации.

Эксперты уверены, что США нечего противопоставить «Цирконам», так как американская армия бессильна перед таким вооружением из-за отсутствия средств защиты и перехвата гиперзвуковых ракет. По их словам, новое российское вооружение станет серьезной проблемой для Вашингтона.

Напомним, в начале октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает ytro.news.