Марк Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Леонида Ярмольника

Москва, 6 декабря. Продюсер Марк Рудинштейн, скончавшийся в декабре в Москве, не хотел, чтобы на его похоронах присутствовал актер Леонид Ярмольник.

Несколько лет назад Рудинштейн назвал Ярмольника «профессиональным плакальщиком». Свое негативное отношение к артисту он никак не объяснял.

«Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: "Сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники"», — говорил продюсер в интервью изданию GQ.

Журналистка уверяла, что за гробом Рудинштейна вряд ли будет стоять актер. На что тот ответил: «Слава богу», пишет издание «Дни.ру».

Создатель фестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик» скончался в возрасте 75 лет, об этом сообщила его супруга Наталья. Рудинштейн попал в больницу 17 ноября с сердечным приступом, его состояние было тяжелым. В последние дни продюсер находился в коме, он умер не приходя в сознание.