Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 12:45
12:43
Шоу-бизнес
Экс-девушка Дани Милохина высмеяла фигуристку Евгению Медведеву
12:35
Происшествия
Уголовное дело возбудили после экстренной посадки обледеневшего самолета в Иркутске
12:34
Экономика
Объем ФНБ сократился в ноябре на 58,7 млрд рублей
12:34
Шоу-бизнес
Блогер Манукян рассказал, как Марк Рудинштейн жестко ответил продюсеру на записи телешоу
12:32
Экономика
Объем купленной ЦБ на внутреннем рынке валюты составил 25,9 млрд рублей
12:31
Общество
Маша Распутина рассказала, как Градский поразил ее при первой встрече
12:30
Общество
Три афганских студента приехали в Россию для учебы в вузах Минобороны
12:30
Весь мир
Кувейт запретил судам с израильскими товарами заходить в свои территориальные воды
12:29
Общество
Полиция помогла замерзающему в сломанной машине жителю Иркутска
12:28
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Озерки» в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марк Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Леонида Ярмольника

Общество
Марк Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Леонида Ярмольника
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 декабря. Продюсер Марк Рудинштейн, скончавшийся в декабре в Москве, не хотел, чтобы на его похоронах присутствовал актер Леонид Ярмольник.

Несколько лет назад Рудинштейн назвал Ярмольника «профессиональным плакальщиком». Свое негативное отношение к артисту он никак не объяснял.

«Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: "Сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники"», — говорил продюсер в интервью изданию GQ.

Журналистка уверяла, что за гробом Рудинштейна вряд ли будет стоять актер. На что тот ответил: «Слава богу», пишет издание «Дни.ру».

Создатель фестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик» скончался в возрасте 75 лет, об этом сообщила его супруга Наталья. Рудинштейн попал в больницу 17 ноября с сердечным приступом, его состояние было тяжелым. В последние дни продюсер находился в коме, он умер не приходя в сознание.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Марк Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Леонида Ярмольника
ярмольник продюсер рудинштейн
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать