Почему конгрессмены США боятся возможной войны с Россией

В преддверии предстоящей виртуальной встречи президентов России и США, где будут обсуждаться наиболее острые вопросы современного мироустройства, западные издания начали публиковать советы со стороны высокопоставленных американских политиков, наперебой предлагающих Джо Байдену темы, которые он должен обсудить с российским коллегой, попутно предостерегая президента от военных угроз в адрес Москвы.

Так, конгрессмен из штата Вашингтон Адам Смит высказался в том ключе, что сдерживать Москву методом «игры мышц» бессмысленно, так как военным путем «победить Россию в Восточной Европе невозможно». Парламентарий настаивает, что Россию можно остановить только экономическими санкциями.

«У нас есть сильная группа союзников, которые готовы заставить Россию заплатить огромную цену», — заявил Смит, намекая на то, что ряд крупных европейских государств, следуя в фарватере вашингтонской политики, присоединятся к санкционному давлению на Москву.

flickr.com / Gage Skidmore

В тоже время несколько западных дипломатов заявили, что требование со стороны российского лидера Владимира Путина о недопущении Украины в НАТО будет для Байдена не более чем пустым звуком. Ранее Байден уже публично высказался о том, что не считает обозначенные российским президентом красные линии чем-то ограничивающим для США, что может изменить позиции Вашингтона по каким-либо вопросам.

Масла в огонь подлил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что Россия не имеет право голоса в отношении стремления других стран к вступлению в Североатлантический альянс. Эти высказывания, безусловно, нагнетают обстановку, формируя у западного обывателя ложное чувство того, что разговор с Россией должен иметь исключительно уничижительный характер, а сама Россия не должна иметь своих интересов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что на предстоящей встрече президентов Джо Байден не только лично выразит Владимиру Путину обеспокоенность США по поводу военной активности России рядом с украинскими границами, но и «подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».

Истоки страха

Очевидность того, что Белый дом делает все, чтобы начать войну между Россией и Украиной, не вызывает у наблюдателей никаких сомнений. Соединенным Штатам всегда был выгоден конфликт в Европе, особенно если учесть, что именно Вашингтон был главным бенефициаром как Первой, так и Второй мировой войны, по результатам которых доллар стал главной мировой валютой, а сами США получили небывалые дивиденды, возвысившись над разрушенной Европой.

Global Look Press / Nicolas Armer/dpa

История продолжается: видя, как утрачивается статус «мирового гегемона», США предпринимают активные попытки вовлечь в крупный военный конфликт своих основных геополитических соперников — Россию через Украину, Китай — через Тайвань. И если Тайвань для Штатов представляет не только инструмент провоцирования (и сдерживания) Китая, но и экономический интерес с точки зрения межгосударственной кооперации по производству полупроводников, то Украина для США не имеет никакого другого интереса, кроме как «поля боя».

Однако Россия не зря укрепляла все последние годы свои вооруженные силы, и теперь конфликт на Украине, по мнению ряда американских экспертов, может дорого обойтись и самим США. В Вашингтоне это понимают и делают все, чтобы дистанцироваться от предстоящей войны.

Пренебрежительное заявление Байдена о непризнании красных линий, обозначенных Россией, говорит в первую очередь о том, что он осознает, о чем говорит. И он знает, насколько болезненным может быть ответ Москвы на их пересечение, несмотря на то что до сих пор такие попытки пресекались достаточно мягкими способами с выражением «озабоченности», но не ударами на поражение.

Пресс-службы Минобороны РФ /

История показывает, что Россия способна реагировать резко и без оглядки на мнение Вашингтона. Пример Грузии наиболее ярок и показателен — можно было бесконечно долго третировать «русского медведя», прикрываясь Вашингтоном и не получая в ответ ничего, но как только Михаил Саакашвили пересек запретную черту, убив российских миротворцев, ответ последовал немедленно — без всякой оглядки на НАТО и США. России потребовалось пять дней на то, чтобы лишить Грузию вооруженных сил и сломить сопротивление.

Кто в Европе самый сильный?

В настоящее время США располагают в Европе мощнейшей военной группировкой, численность которой превышает 76 тысяч человек. Больше всего американских солдат находится в Германии — 42 тысячи военнослужащих, в Италии расквартировано 12 тысяч человек. В Британии более 9 тысяч. Американские военнослужащие присутствуют в 16 странах Европы, в том числе на Украине, где, по официальным данным, представленным минобороны США, есть 150 американских военнослужащих.

Стоит вспомнить с чего в начале ноября начиналась американская истерика перед «российским вторжением». Вашингтон обвинил Россию в том, что она на своей территории позволила себе сгруппировать на западном направлении 75 тысяч военнослужащих.

flickr.com / @The U.S. Army

То есть США в Европе, не считая своих союзников по НАТО, имеют 76 тысяч военнослужащих. Да Украина, как заявили в российском МИД, стянула к Донбассу 125 тысяч военных. Плюс на востоке Европы находится немалое количество военных из стран, входящих в блок НАТО. Можно перечислить боевой и численный состав по каждому члену Альянса, но в этом нет необходимости, достаточно будет сказать, что только на российском направлении, совокупно, их больше двухсот тысяч.

И вот эта армада разводит истерику по поводу перемещений внутри собственной территории российских войск в вышеуказанной численности, которая кратно меньше, чем Североатлантический альянс плюс Украина.

Но даже в таких условиях советники американского президента предостерегают Байдена от военного давления на Россию. Может быть потому, что историческая память предков говорит им, что с Россией воевать нельзя, потому что это в любом случае выходит себе дороже? А может, они хорошо помнят слова Александра Невского, который еще в XIII веке на многие годы внушил «цивилизованной Европе» одну простую и бесхитростную истину, звучащую как: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»? Или может быть потому, что Владимир Путин, говоря о красных линиях, как-то заявил, что если Россия станет объектом западной агрессии, ударам будут подвергнуты не только вражеские силы, но и «центры принятия решений», которые находятся за Атлантическим океаном?

А это уже коренным образом меняет саму сущность войны, подвергая опасности и самих заокеанских зачинщиков. Что, собственно, и пугает американских конгрессменов, в итоге выбирающих достаточно «безопасный» вид воздействия на Россию через санкции. Несмотря на то, что численный перевес в вооруженных силах остается на стороне Запада.