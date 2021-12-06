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Минобороны РФ: ЮВО передал больницам 215 тонн кислорода для лечения больных COVID-19

Армия
Минобороны РФ: ЮВО передал больницам 215 тонн кислорода для лечения больных COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 6 декабря. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в ноябре 2021 года передали медучреждениям субъектов России более 215 тонн жидкого кислорода.

Необходимый для лечения больных коронавирусом кислород поступил больницы Крыма, Астраханской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, в следующем месяце объемы помощи регионам со стороны военных будут наращиваться.

«Обеспечение кислородом медицинских учреждений 12 субъектов Российской Федерации осуществляется с наращиванием. За прошедший месяц передано более 215 тонн кислорода, в декабре планируем выдать еще более 220 тонн», — сообщил он.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать помощь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, президент сообщил, что новые лекарства от коронавируса уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.

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россия минобороны рф кислород коронавирус
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