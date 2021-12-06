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Политолог Марков назвал мастер-классом для Байдена живое общение Путина с премьером Индии

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 11:39
Политика
Политолог Марков назвал мастер-классом для Байдена живое общение Путина с премьером Индии
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Москва, 6 декабря. Личная встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для президента России Владимира Путина важнее, чем беседа с главой США Джо Байденом. Так считает политолог Сергей Марков.

Путин 6 декабря посетит Нью-Дели. Он впервые с 2019 года проведет переговоры с Моди. По мнению Сергея Маркова, эта поездка будет успешной, и страны заключат несколько важных соглашений, информирует «ПолитРоссия».

«С Индией у России большие стратегические отношения. И туда летит не только Путин. Это будут переговоры не между Путиным и Моди, это будут переговоры между огромными системными, я бы сказал всеохватывающими российскими и индийскими делегациями по большому комплексу вопросов. Это переговоры об углублении сотрудничества, о больших совместных проектах и так далее», — сказал политолог.

Политолог Марков назвал мастер-классом для Байдена живое общение Путина с премьером Индии
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Он напомнил, что грядущие переговоры Путина и Байдена пройдут в формате видеоконференции. Это указывает, что встреча с представителями Индии для российского лидера в приоритете. Всего одна поездка Путина в Нью-Дели поставит Байдена в неудобное положение.

«Индия стремится не к тому, чтобы стать чьим-то союзником. Он хочет стать независимой великой державой. И для этого ей нужны хорошие отношения с Россией. И наша страна дает ей эти отношения, надежные, выгодные и полные взаимоуважения. Именно поэтому Владимир Путин и летит лично в Индию для переговоров. И это будет такой мастер-класс для Байдена по ведению переговоров, после которого он будет от зависти локти кусать», — подчеркнул Сергей Марков.

Белый дом ранее заявил, что переговоры Путина и Байдена очень важны. По данным администрации США, лидеры обсудят стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, информирует НСН.

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