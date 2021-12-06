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Ипотечные ставки в Сбербанке выросли до 9,3%

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 11:36
Экономика
Ипотечные ставки в Сбербанке выросли до 9,3%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Кредитная организация скорректировала ставки, предлагаемые по льготной программе, а также в рамках кредитов на новостройки и покупку вторичного жилья. Соответствующая информация имеется на официальном сайте банка.

«Сбер» поднял ипотечные ставки по кредитам как на новостройки, так и на «вторичку». Размер минимальной ставки по этим программам достигает теперь 9,3%. Вместе с этим, банк снизил ставку по льготному проекту — теперь она составляет 5,85%.

Отмечается, что по первичному жилью ставка изменилась на 0,5 п.п., а по вторичному рынку недвижимости повысилась на 0,2 процентного пункта. До этого финансовая компания повышала ставки в середине ноября. Ценник кредита на новостройки дорожал на 0,4 п.п., а по «вторичке» стоимость займа увеличивалась на 0,6 п.п.

Вместе с указанными изменениями, была повышена также ставка на рефинансирование ипотеки. Она возросла на 0,41% и стала равняться 9,6% годовых. При этом предложение по льготной программе стало более доступным на 0,4%.

«Сегодня мы снижаем на 0,4 процентного пункта ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев ранее сообщал, что банк намеревается удерживать не менее 50% рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации.

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Все новости / Экономика / Ипотечные ставки в Сбербанке выросли до 9,3%
ипотека сбербанк ставка кредит жилье недвижимость
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