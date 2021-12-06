Блогер Манукян рассказал, как Марк Рудинштейн жестко ответил продюсеру на записи телешоу

Блогер Вадим Манукян поделился с ФАН воспоминаниями о продюсере Марке Рудинштейне. Рудинштейн, который известен как продюсер, актер, кинокритик, но главное — как «отец» кинофестиваля «Кинотавр», скончался в воскресенье в возрасте 75 лет от болезни сердца.

Актеры, режиссеры, представители интеллигенции делятся в соцсетях трогательными воспоминаниями о Рудинштейне, который запомнился современникам как человек широкий, большого азарта и обаяния, много сделавший для отечественного кинематографа и активно помогавший кинематографистам. Но Рудинштейн умел быть и жестким, именно в такой момент его «подловил» Вадим Манукян.

«Помню свое знакомство с Марком Григорьевичем, — рассказал Манукян корреспонденту ФАН. — Мы вместе были на запуске нового проекта на телевидении. Проект запускался в режиме строжайшей секретности. Это было вообще мое первое появление на телевидении в рамках телешоу. Так вот, Рудинштейн, проходя мимо меня, произнес: “Они меня какую-то бумажку подписывать заставляют”. Он шел в студию на запись, а следом за ним бежала продюсер и умоляла подписать договор о неразглашении, чтобы конкурирующие каналы раньше времени не узнали о запуске проекта. Марк Григорьевич тогда ей жестко, как он умел, сказал: “Я у вас никаких гонораров не получаю и бумажек никаких подписывать не буду”. Не исключаю, что он тогда единственный этот договор так и не подписал. В студии мы довольно близко сидели и он, как обычно, очень ярко выступал. Грустно сознавать, но из приглашенных тогда на эфир гостей Рудинштейн уже третий из ушедших в мир иной. Он мне запомнился своей мощью, размахом и масштабом личности. Светлая память. Соболезнования родным и близким».

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Марк Рудинштейн получил актерское образование, но снимался, как правило, в эпизодах. Он участвовал как актер в фильмах «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра», «Вольф Мессинг», «Московская сага» и других. Рудинштейн стоит у истоков кинофестиваля «Кинотавр», которым руководил 15 лет — до 2004 года. Отойдя от дел, Рудинштейн написал мемуары, в которых не пощадил российскую кинотусовку, за что многие затаили на него обиду.

Тем не менее многие, кто помнит «Кинотавр» времен Марка Рудинштейна, сохранили о его первом хозяине самые теплые воспоминания.