Блогер Шарий объяснил, как два выстрела из Javelin в Донбассе закрыли Украине дорогу в НАТО

Киев, 6 декабря. В своем недавнем расследовании журналисты Forbes выяснили, что ВСУ два раза применяли Javelin в Донбассе и оба выстрела ушли в молоко.

Эти два неудачных выстрела можно назвать последней каплей, окончательно убедившей руководство в НАТО в том, что нужно держаться подальше от Украины. Во всяком случае всячески открещиваться от постоянных просьб Киева о членстве в альянсе и даже не кормить украинцев надеждой.

Таким мнением со своими подписчиками поделился украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, подчеркнув, что двери в Североатлантический альянс перед Украиной захлопнули лидеры этого блока. После недавнего саммита в Стокгольме глава украинского МИД Дмитрий Кулеба решился на небывалый поступок — сказать украинцам правду о том, что двери в НАТО для украинцев закрыты. Он заявил, что это решение трех столиц, но уточнять не стал. Шарий уверен, что речь идет о Берлине, Париже и Вашингтоне. Именно американцы совсем недавно жестко одергивали Киев в вопросе получения ПДЧ.

До последнего момента США держали Украину на поводке и только буквально неделю назад приняли окончательное решение, о чем и сообщил Блинкен Кулебе на саммите в Стокгольме. А решение это обоснованно простейшим анализом и расчетом, который провели все те же эксперты Forbes и сотрудники определенных ведомств, неспроста заказавшие сам материал. Исследование авторитетного американского издания и аналитиков спецслужб, в частности, показало, что Украина не справится с Донбассом в открытом противостоянии, а НАТО подпишет себе смертный приговор, если решится на конфликт со стремительно формирующимся Союзным государством, которое уже продемонстрировало готовность вступиться единой силой за ЛНР и ДНР.

Шарий предположил, что поначалу расчет западных партнеров Украины был на быстрый прорыв с подавлением ополченцев и последующим подключением НАТО, как только ответит Россия. Но и эти планы в итоге разрушила реальность. Аналитики убедились, что добиться даже минимального успеха Украине не помогут ни армада «Байрактаров», ни вагоны пресловутых «Джавелинов». С последними вообще произошла смешная история, поставившая жирную точку в истории «похода Украины в НАТО».

«Какое-то время в Киеве и сверху действительно возлагались какие-то надежды на «Байрактары». Материал Forbes показал, что на Западе все-таки отказались от этой идеи. Дело в том, что Россия постоянно совершенствует средства РЭБ и наладила свое производство высокоточных и высококлассных дронов. Эту угрозу со стороны ВСУ Донбасс легко нивелирует при поддержке России. Мало того, Украина будет очень быстро разгромлена. Но и это не все. Вишенкой на торте стали Javelin. В том же Forbes сообщается, что на российских танках появилась надстройка, превращающая нокаут от «Джавелина» в легкий подзатыльник. То есть и танки ополченцев защищены. Кроме этого американские эксперты исследовали вопрос использования ПТРК против ЛДНР. Получилась забавная картина. Оказалось, что ВСУ применяли их в Донбассе всего дважды и оба раза промахнулись. Этот факт, с иронией преподнесенный Forbes можно назвать точкой в «натовской истории» Украины. Два неудачных выстрела из Javelin окончательно закрыли дверь НАТО. Теперь им даже надувных автоматов не продадут», — не скрывая иронии проанализировал ситуацию Анатолий Шарий.

Блогер отметил, что именно после этого публичного исследования Вашингтон и запретил Киеву впредь даже заикаться о НАТО. Смутные надежды на войну руками украинцев с Россией или хотя бы с ополченцами похоронили два выстрела в молоко из ПТРК. Конечно, свою роль сыграло множество факторов, но эти стали кульминацией. Покровители майданного режима убедились, что Донбасс в любом случае побеждает и умыли руки.

Ранее политолог Корнейчук раскусил пророссийскую уловку Байдена с угрозой вторжения на Украину.