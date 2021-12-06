Друг Градского рассказал о пагубной привычке артиста

Москва, 6 декабря. Композитор Александр Градский много курил. Несмотря на призывы родственников отказаться от пагубной привычки, артист продолжал смолить. Об этом рассказал друг певца Анатолий Алешин.

У 72-летнего Градского был диабет, сообщил его приятель. Он не исключил, что вдобавок к этому у певца был «в восходящей стадии артроз, сердечная недостаточность», пишет Teleprogramma.pro.

На этом проблемы со здоровьем у Градского не закончились. У певца, по словам Алешина, была вредная привычка. Все бы ничего, если бы он не курил по несколько десятков сигарет ежедневно.

«Курил более двух пачек в день. Ему говорили: «Бросай курить» и я говорил. Единственная его отговорка была: «Ну, ты видишь, какой я толстый? Если я брошу курить, меня еще больше разнесет», — указал друг артиста в эфире программы «Звезды сошлись».

Александра Градского не стало 28 ноября. Ему было 72 года. Артист скончался от инфаркта головного мозга. Композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.