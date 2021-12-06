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«Этот день в истории». Что произошло 6 декабря, праздники, факты, люди

Общество

6 декабря в России были созданы подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Они были учреждены за 19 дней до распада СССР, но глобальные реформы их не коснулись. Торговля наркотиками не менее опасна для человечества, чем эпидемии, голод и военные конфликты. Треть российских заключенных были отправлены в тюрьму за распространение нелегальных веществ.

В 1741 году в этот день дочь Петра I и Екатерины I Елизавета Романова заняла Зимний дворец и провозгласила себя новой императрицей. В эпоху ее правления произошло возрождение традиции двора ее отца. Именно в эти годы был учрежден Московский университет и восстановлен Правительствующий сенат. 

6 декабря католики отмечают День святого Николая. В Европе начинаются рождественские праздники, украшаются улицы и витрины магазинов. По преданиям, святитель Николай помогал бедным и бездомным детям, подкидывая им деньги и подарки в выставленные на улицы башмачки. Так возникла традиция вешать на дверь или камин носочки, в которых, словно по волшебству, на утро оказываются сладости. В России святителя почитают дважды: в годовщину его смерти, 19 декабря, а также 22 мая. 

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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праздники история святитель николай этот день в истории
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