Публицист Союстов: «Перспективы у Зеленского как у политической фигуры отсутствуют»

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Начиная с 2019 года глава Украины Владимир Зеленский наломал в стране слишком много дров. Все это немедленно аукнется Владимиру Александровичу после того, как он объявит о своем желании идти на второй президентский срок. Если говорить прямо, то дальнейшие перспективы у Зеленского как у политической фигуры отсутствуют.

Госпомощь Зеленскому

Владимир Зеленский во время президентских выборов 2019 года позиционировал себя как полную противоположность экс-лидера страны. Но едва став главой государства, он быстро начал себя вести как ухудшенная копия Петра Порошенко.

Исполняя роль президента Украины в телесериале «Слуга народа», Зеленский в одной из сцен послал МВФ в… В общем, далеко послал. Став же лидером страны не в кино, а в реальности, он перед МВФ начал пресмыкаться.

Зеленский незаконно закрыл несколько оппозиционных телеканалов. После этого его настигло, по-видимому, биполярное расстройство. Во всяком случае, во время своего пресс-марафона президент гордо заявил:

«Я не закрываю каналы, как это делается в некоторых государствах!»

Нардеп Гео Лерос, выступая с трибуны Рады, показал присутствовавшему в парламенте президенту Зеленскому неприличный жест. Злопамятный Владимир Александрович науськал на Лероса Государственное бюро расследований Украины. В ответ депутат выдвинул законопроект, согласно которому в случае массовых протестов Зеленский должен получать бесплатно от государства памперсы. Проект в Раде поставили на голосование. Хотя большинство нардепов идею Лероса и не поддержало, но некоторые представители партии «Слуга народа» все же отдали свои голоса за памперсы для президента.

Все это было бы даже смешно, если бы не являлось печальными реалиями современной Украины, реалиями, которые наглядно подчеркивают отсутствие дальнейших перспектив у Зеленского как у политической фигуры.

Prt Scr youtube.com / Гео Лерос

Западный тренд на политиков-популистов

Напомню, что очередные выборы лидера Украины должны состояться 31 марта 2024 года. Несмотря на то, что до окончания президентского срока Зеленского еще далеко, уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, он войдет в историю как пример популиста-дилетанта, сделавшего в политике стремительную, но достаточно короткую карьеру. Если не случится каких-то форс-мажоров и Зеленский досидит на своем посту до 2024-го, то он, конечно, постарается в президенты переизбраться. Что, скорее всего, у него не получится. Ибо уже сейчас рейтинг лидера страны просел до 34%. И это официально! Неофициально же действия Зеленского на посту президента поддерживает куда меньшее количество украинцев.

В любом случае глава государства до 2024 года никак не сможет исправить того, что он наворотил только за 2021-й: разморозка конфликта в Донбассе, санкционирование противоречащих законам Украины масштабных политических репрессий, а также доведение страны до экономического и политического кризисов, превративших ее в failed state — несостоявшееся государство.

Внутри Украины кредит доверия населения к Зеленскому исчерпан. В России и Европе симпатии в отношении «пана Зе» тоже отсутствуют. В Соединенных Штатах Владимира Александровича своей креатурой не считают. А ведь как все хорошо начиналось в 2019 году, когда он выиграл выборы с разгромным для Порошенко счетом — 73,23% голосов избирателей!

Нельзя сказать, что выдвижение Зеленского оказалось случайным или спонтанным. Нет, это был вполне осознанный шаг ряда оппозиционных по отношению к Петру Порошенко украинских олигархов, должным образом оформленный политтехнологами.

Прологом к этому шагу стал виртуальный выход на политическую арену Зеленского, состоявшийся в 2015-м во время премьеры «Слуги народа». В сериале он сыграл роль Василия Голобородько — «простого парня из народа», однажды ставшего президентом Украины. Многие аналитики расценили картину как инструмент инфовойны, которую вела группа олигархов (Игорь Коломойский и ко) против Петра Порошенко.

Реальный выход шоумена Зеленского на политические подмостки состоялся накануне президентских выборов 2019 года. В этот момент на Украине наблюдалась глубокая усталость населения от традиционных политиков, приправленная прогрессирующим недовольством от ахового политико-экономического положения страны. В украинском электорате возник спрос на нового государственного лидера а-ля «свой парень», то есть человека известного, но в общественном сознании достаточно далекого от политики.

Какими-то первооткрывателями подобного тренда украинцы, конечно, не были. Они лишь следовали моде на популизм, давно устоявшейся в политических сферах Запада. В качестве проявлений такой моды можно вспомнить победу в 2016-м на президентских выборах в США Дональда Трампа, избрание в том же году мэром Рима Вирджинии Раджи, почти уже состоявшееся в текущем году назначение министром МИД ФРГ Анналены Бербок — сопредседателя партии зеленых (классической партии популистов) и так далее.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

Обогащение и «отжатие по беспределу»

Итак, украинцам страстно захотелось в президенты «своего парня». Разумеется, им тут же его предоставили. В 2019 году сериал «Слуга народа» из коммерческого проекта, средства политсатиры и инструмента подковерной борьбы олигархов превратился в политический манифест, медийный трамплин, оттолкнувшись от которого Зеленский ворвался уже не в виртуальную, а в реальную политику. Это была образцово разыгранная манипуляция, когда на президентских выборах, по сути, участвовал не сам Зеленский, а его сценический образ — Василий Голобородько. Результат подобного политтехнологического фокуса оказался прямо-таки фантастическим — за виртуально-телевизионного «простого парня» отдали голоса более 70% украинских избирателей.

Президентской победе Зеленского сопутствовал не менее ошеломляющий успех на парламентских выборах придуманной на основе сериала, а потому реально фактически не существующей партии «Слуга народа». Вслед за этим Раду заполнили упрощенные копии Зеленского-Голобородько — стилисты, фотографы и тому подобные персоны, максимально далекие от политики, но готовые принимать любые решения без лишней рефлексии.

На этом череда триумфов Зеленского закончилась, сменившись затяжной полосой неудач. Иначе и быть не могло — ведь у президента не имелось ни содержательной программы развития государства, ни политического опыта как такового. Увы, чуда не случилось. Агрессивная политическая система современной Украины, основанная на радикализме мифа Майдана, полностью подчинила себе президента. Попытавшись стать своим для «правившей бал» на Украине праворадикальной тусовки, Зеленский из предвыборного пацифиста превратился в сторонника военных авантюр (что в случае наступления ВСУ в Донбассе неминуемо обернется геноцидом в отношении русского населения, как это было в 2014-2015 гг.) и мелкого фюрера.

Главной и во многом роковой особенностью этой трансформации стало то, что Зеленский даже не пытался развернуть постмайданную политическую систему Украины в сторону легитимности и государственной функциональности. Вместо этого он постарался банально подмять под себя страну, одновременно замкнув на себе все крупные финансовые потоки. Команда нового президента оказалась группой единомышленников, объединенных исключительно идеями скорейшего обогащения и «отжатия по беспределу» чужого бизнеса. В собственной стране эти люди вели себя подобно оккупантам.

При Зеленском управление политической системой Украины стало держаться исключительно на силовом ресурсе — фактически шантаже. Отказ исполнять ультиматумы Офиса президента мог привести к возбуждению/фабрикации уголовного дела против неугодного, его семьи и друзей.

facebook.com / Слуга Народу

Госструктуры Украины и ранее не блистали искусством долговременного планирования, но после 2019-го любые попытки правительства следовать какой-то стратегии стали и вовсе бессмысленными. Окружение Зеленского живет одним днем, решая в первую очередь свои сиюминутные задачи и мало задумываясь о последствиях подобного поведения. При этом команда «пана Зе» зарекомендовала себя абсолютно недоговороспособной. Данные на внутри- или внешнеполитическом поле обещания эти люди постоянно нарушают, чем обнуляют как свой авторитет, так и авторитет Зеленского. Владимир Александрович превратил пост президента государства из центра стабилизации политической системы в источник хаоса и центробежных процессов. Одновременно с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины стараниями главы государства стал не только инструментом политических репрессий, но и местом сведения личных счетов за мелкий прайс.

После инициированного Зеленским изгнания в октябре 2021 года Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной рады в окружении главы государства не осталось фигур, способных консолидировать единство команды «пана Зе» и президентской партии. Всего лишь за неполный 2021 год глава страны с товарищами умудрились не только полностью разрушить устойчивость украинской политической системы, но и разбалансировать отношения с регионами государства. Стараясь прибрать к рукам региональные финансовые потоки, которые главным образом заключаются в контрабанде и различных серых схемах, команда президента настроила против себя большинство богатых территорий, а также мэров крупных городов, способных активно участвовать в политической жизни страны.

Недальновидность окружения Владимира Александровича поставила Украину на грань энергетического кризиса. Перспектива полной остановки энергосистемы в условиях зимы уже не такая призрачная.

Прозападный курс зашел в тупик

Серьезнейшей ошибкой Зеленского стала попытка переноса своего «беспредела» и недоговороспособности из области внутренней политики на международную арену. Именно это сделало его чем-то вроде персоны нон грата не только для Москвы, но и для Европы. Отношения с Вашингтоном после резкой критики украинским президентом Джо Байдена за отказ последнего от санкций против компании-оператора «Северного потока — 2», а также громкого заявления Зеленского о «недостаточности» поддержки Киева со стороны НАТО безоблачностью тоже не отличались. Далее грянул офшорный скандал с «Досье Пандоры», превративший Зеленского в глазах западного истеблишмента из «молодого, неопытного, но подающего надежды» политика в коррумпированную и токсичную фигуру, с которой не стоит связываться.

Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

Действия Зеленского в скандале вокруг предприятия «Мотор Сич» поставили под угрозу отношения Киева с КНР, занимающей первое место среди импортеров украинской продукции, а заодно обнулили привлекательность Украины для любых иностранных инвесторов.

Зеленский стал тем президентом, при котором прозападный курс страны полностью зашел в тупик. Тем самым оказалась полностью скомпрометирована краеугольная идея Майдана о том, что Украину готовы принять и ЕС, и НАТО. На деле выяснилось, что это совсем не так! Западные политики продемонстрировали готовность бесконечно продолжать обещать украинцам «кисельные реки и молочные берега», но при этом не давать им ничего сверх пресловутого безвиза. В ЕС Украину тоже не приняли. В НАТО же не только не удостоили Киев столь желанным ПДЧ — планом действий по членству в блоке, — но и в неоднократных заявлениях дали ясно понять — двери в Альянс закрыты.

Почти все, к чему прикасался Зеленский, превращалось в прах, усугубляя и без того тяжелое политико-экономическое состояние страны! Задолго до истечения своего президентского срока лидер страны сумел настроить против себя буквально все украинское население, включая олигархов, суды, прокуратуру и держателей серой экономики страны (что немаловажно). Сейчас над президентом дамокловым мечом висит угроза нового «майдана». Бонусом к этому прилагается развязанный Зеленским конфликт с Ринатом Ахметовым — самым могущественным олигархом Украины, с 2018 года контролирующим до 30% ВВП страны.

В эмиграции, постоянно оглядываясь

После ухода с политической арены Зеленский неминуемо станет фигурантом множества уголовных дел как внутри Украины, так и за ее пределами. Порошенко в подобной ситуации минимизировать угрозы помогли американцы. Но Зеленский, как уже было сказано выше, не стал для Вашингтона своим, а потому спасать его США вряд ли станут. При таких обстоятельствах оставаться на Украине ему будет подобно самоубийству.

Скорее всего, президент постарается экстренно эвакуироваться за границу на мало-мальски лояльную к нему и его деньгам территорию. Однако и в эмиграции «пану Зе», видимо, придется жить под охраной, постоянно оглядываясь и беспокоясь за свою жизнь, а также жизнь своих близких. Это будет цена за то, что в реальной жизни Владимир Зеленский так и не сумел стать Василием Голобородько.

В качестве P. S. стоит добавить еще один важный нюанс. Существует ненулевая вероятность того, что Зеленский вообще может оказаться последним президентом Украины в ее нынешнем виде, если до истечения своего президентского срока рискнет устроить крупную военную провокацию в Донбассе. И не факт, что при этом он успеет вовремя добежать до спасительного самолета.