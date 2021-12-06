СИПРИ: продажи вооружений 100 крупнейших компаний мира выросли на 1,3% в 2020 году

Стокгольм, 6 декабря. Крупнейшие мировые производители вооружений увеличили на 1,3% объемы продаж своей продукции в 2020 году. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Согласно отчету, в 2020 году объем продаж 100 ведущих производителей вооружения на 17% превысил соответствующий показатель 2015 года. При этом несмотря на пандемию коронавируса, многие страны продолжают увеличивать военные расходы.

«Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за COVID-19», — пояснила научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ Александра Маркштейнер.

Ранее стало известно, что Рособоронэкспорт в рамках участия в четырехдневном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ пополнил свой портфель заказов на сумму в 1,3 миллиарда долларов. Российские разработчики представили в Дубае свыше 300 разработок в области ПВО, боевой авиации и вооружений.