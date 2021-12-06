Премьер Японии Кисида заявил о готовности к диалогу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Токио, 6 декабря. Японский премьер Фумио Кисида готов пойти на диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом глава правительства заявил во время выступления в парламенте.

По словам политика, сейчас необходимо нормализовать отношения между Токио и Пхеньяном, несмотря на прошлые разногласия.

«Я сам лично готов без предварительных условий пойти на непосредственный контакт с Ким Чен Ыном... Необходимо подвести черту под несчастным прошлым и стремиться к нормализации отношений Японии и Северной Кореи», — сказал премьер Кисида.

Ранее японский политик заявил о стремлении развивать отношения с Россией. По его словам, Токио выстраивает контакты с Москвой на основе базовой позиции о решении территориального вопроса и заключении мирного договора.

В МИД Японии также заявляли, что Токио намерен решить с Кремлем вопрос о принадлежности Курильских островов, передает НСН.